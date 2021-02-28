日本票選10大理想型男友　佐藤健竟被擊敗　山下智久也只排第9？

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-02-28 12:01

日本網站「ORICON NEWS」近期進行理想型男友調查，針對500多位女性受訪意見，列出10名排行榜，令人意外的是「天堂醫生」佐藤健不再是排名當中的冠軍，究竟是誰打敗他呢？快跟著儂編來看看！

日本網民心中理想型男友有哪位？按圖查看最新理想型男友調查▼▼▼

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Top10.窪田正孝

以《嘻哈情迷 in Tokyoin TOKYO》出道的窪田正孝，大紅之前演了10年的配角，直到《死亡筆記本》才爆紅，不過大紅之後窪田正孝還是同樣低調，身為吉卜力迷的他，休假最喜歡待在家裡，2019年宣布和女演員水川麻美結婚，家庭事業得意，最近又憑著《歡呼》擊敗強勁對手《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二，獲得日劇學院賞最佳男主角，投票女性們看好他的穩重性格穩定發展，還認為窪田正孝笑容可掬，會想一直看見他呢。

Top9.山下智久

從《改造野豬妹》奠定日本男神地位的山下智久，剛出道時被看好成為瀧澤秀明接班人，日後《求婚大作戰》、《空中急診英雄》、《朝5晚9》…一系列代表作收視告捷，讓他的事業更上一層樓，不料卻因為一起和未成年混血女高中生開房的醜聞人氣重挫。去年10月山下智久和傑尼斯提前解約，在日本演藝圈投下震撼彈，傳出他未來將往好萊塢發展的消息，儂編也在此祝福山下智久可以走得長久呀！

Top8.吉澤亮

27歲的吉澤亮當初是在日本全國選拔會上受到賞識，憑著出眾外型加入演藝圈，在《假面騎士Fourze》當中雖然不是男主角卻開始受到關注，帥到被譽為擁有國寶級盛世美顏，《銀魂》真人電影的演出更讓不少女性粉絲都以吉澤太太自居，就連男主角小栗旬都大讚帥到好想變成他。今年吉澤亮扛起NHK大河劇《直衝藍天》主演，出道超過10年正要開始發光發熱。

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Top7.橫濱流星

24歲男星橫濱流星近期躍升新生代男神寶座，2019年以《初戀那天所讀的故事》當中粉紅髮型，以及與深田恭子大談師生戀而急速爆紅，並在2020年獲得日本奧斯卡最佳新人獎的肯定，今年再挑戰韓國電影經典在《想見你的愛》擔任拳擊手。橫濱流星曾經確診染疫讓粉絲擔憂，病癒之後出院人氣不減反升，投票女性認為他外表俊俏又強壯，有種想要被他保護的感覺。

Top6.高橋一生

高橋一生如今已經邁向40歲大關，當初是因為養家而踏入演藝圈，剛開始都是扮演名不見經傳的配角，直到日劇《民王》大玩靈魂交換，憑著反差萌開始受到觀眾矚目，成為該劇中的最大看點。另外高橋的《四重奏》、《我們的奇蹟》和《天國與地獄》…等劇也廣受好評，獨到的大人式魅力讓不少女性都為之折服。

Top5.平野紫耀

日本偶像平野紫耀在2010年入行，目前24歲的他是「傑尼斯花美男」門面擔當，同時也是男神山下智久的鄰居，曾經主演《流星花園》續集《花過天晴》一炮而紅，還曾經被媒體爆料財力雄厚年收入破千萬，近年與「千年難得一遇」美少女橋本環奈傳出緋聞，外界對他的印象是對女生很溫柔呢。

Top4.櫻井翔

同樣憑著溫柔笑容深受女性歡迎的還有傑尼斯天團「嵐」成員櫻井翔，圓融的處事能力被外界讚譽，在演藝圈也是好人緣天王，與大他1歲的圈外女友高內惠子交往多年，原本媒體外傳他將會在紅白歌合戰舞台上宣布結婚喜訊，想不到仍舊抱持著單身主義。櫻井翔近期還被女高中生票選為最理想班導師，原來他是慶應大學經濟學系的資優生，頂著高學歷和偶像光環走到哪裡都很吃香。

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Top3.中村倫也

出道近15年的中村倫也演過黑道份子、家暴老公和軟萌男子，被譽為擁有變色龍般的演技，除了《凪的新生活》魅力圈粉之外，近期挑戰《來杯咖啡怎麼樣》真人版日劇演技備受期待。中村倫也連續三年都獲得排行榜當中的第三名，女性粉絲對他的評價是內心溫柔，同時具備聰明和魅力，讓人想對著他撒嬌。

Top2.佐藤健

《戀愛可以持續到天長地久》即使已經完結篇，佐藤健的魅力仍在粉絲心中持續延燒，可別以為他只有外表帥氣，早在《假面騎士電王》一人分飾五角就展現演技實力，並以《天皇的御廚》獲得兩項最佳男主角殊榮，接下來的新作還有Netflix《First Love 初戀》以及《神劍闖江湖》最終章電影版，「天堂醫生」佐藤健可不只有單一形象，多元角色展現超凡電力。

Top1.相葉雅紀

傑尼斯天團嵐當中的成員相葉雅紀，擊敗人氣王佐藤健，獲得理想型男友排行榜冠軍！形象良好的他曾經是2019年日本拍攝最多廣告的明星第一名，也是團體嵐當中公認性格最溫柔的成員。相葉雅紀喜愛小動物和天然呆的特質，被女性視為夢中情人，家中開設中華料理餐廳的他對料理也有涉略，療癒系特質令人印象深刻，難怪令女性粉絲怦然心動呢。

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