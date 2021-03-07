撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-08 18:19

收納．斷捨離｜香港寸金尺土，居住環境擠迫，但普遍香港人也喜歡購物，以致家中囤積過多雜物凌亂不堪。然而，當想對物品進行斷捨離時，往往總產生捨不得的情緒。想告別混亂家居，更有效地執屋維持家居整齊，不妨參考專家的收納方法！

想要打造有條不紊的家居環境，收納技巧便是關鍵。（chi__a0104＠IG)

台灣整理達人末羊子近日便分享了「10大必買收納用品」的名單，更親自教授網民如何挑選正確的收納工具來幫助整理家居。生活在這個物資過剩的世代，斷捨離就像一波新熱潮，不少人也在斷捨離的過程中，學習到梳理情緒，整頓人生。

若想以重新打造理想簡約生活空間為目標的話，除了可嘗試簡化自己的物品量外，亦可運用一些收納整理工具，徹底讓生活空間變得有秩序起來，有助讓家居環境變得有條不紊。台灣整理達人末羊子所推薦的收納工具，不但價格低又實用，在坊間中更是容易買得到！

【按圖看】台灣整理達人推薦「10大必入手收納品」名單，選衣架都有學問避免「地雷」！▼▼▼

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