母親節禮物｜特色工作坊推介　跟全港唯一土耳其導師自製馬賽克燈

一到假期，無論是逛街或行山都是人頭湧湧，倒不如與閨密或另一半報名DIY工作坊，享受慢活時刻。同時，亦可以提早準備母親節禮物，真是一舉兩得！相信媽媽們見到你親手製作的作品，一定會心花怒放。
今次特地精選了5個DIY工作坊，參加者可製作屬於自己的押花首飾盒、浮游花香薰瓶、玻璃盆景和玻璃青苔盆景等 。此外，於「01空間活動平台」報指定工作坊，輸入推廣碼【01SPACE300】享額外$300報名折扣！
透明首飾盒配上押花，優雅中帶小清新！（Fleur Doux）
押花首飾盒工作坊
沒有媽媽不喜歡花！押花工藝將鮮花恆久保存，用來點綴優雅的首飾盒，送禮自用都非常合適。
參加者可自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的押花雙層首飾盒（19X10X9cm）；工作坊選用的花材都是媽媽由真花製成，延續花的美態。【按此了解更多報名優惠】
按圖即睇押花首飾盒和其他作品
時間：逢星期五 / 六 / 日(座位有限，額滿即止)
時數：2小時
收費：01空間優惠價：$324/位（原價 $360）
浮游花藝香薰擴香瓶（Indie Tree Workshop）
浮游花香薰擴香瓶工作坊
看著浮游水中的花枝，加上清幽的天然香氛，令人煩惱一掃而空！浮游花藝香薰擴香瓶揉合色彩斑爛的花卉，以及來自天然植物精華的香薰油，既可作為室內擺設，又可加入擴香藤，讓室內瀰漫陣陣幽香。
參加者可自由組合10種香薰精油，以及不同的花材，創造自己的香薰和花藝故事。【按此了解更多報名優惠】
＊＊按下圖即睇浮游花香薰擴香瓶和其他作品＊＊
時間：逢星期一 / 五 / 六
時數：2小時
收費：
2人同行9折：01空間優惠價 : $756（原價: $840）
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $456
3人同行85折：01空間優惠價 : $1,071（原價: $1,260）
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $771
4人同行8折：01空間優惠價 : $1,344（原價: $1,680）
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $1,044
青苔生態盆景（Bonart）
青苔生態盆景工作坊
若城市生活節奏太急促，不如在家栽種綠洲，給自己一個喘息的空間？很多人都擔心植物會惹蚊蟲，因此迷你又容易打理的玻璃盆景大受歡迎。
玻璃盆景雖是密封或半密封容器，但裡面的青苔可靠微小水分生長和自給自足，形成有趣的微生態系統，工作坊會教大家如何築建一個迷你自給自足生長的生態系統盆景，如何以天然石材去構圖，再以鮮青苔建砌高山低谷，你可自由選擇各種裝飾，以及2款Bonart自家設計Plant Pals(裝飾擺件)，為空間添一點綠意。【按此了解更多報名優惠】
＊＊按下圖即睇各款玻璃盆景製成品及優惠詳情＊＊
時間：逢星期二至日
時數：90分鐘
Dome - 01空間優惠價: $522/位（原價$580）
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $222/位
Drop - 01空間優惠價: $738/位 (原價$820)
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後$438/位
全港唯一由土耳其老師教授的馬賽克燈工作坊。（Mosaic Art Studio Hong Kong）
土耳其馬賽克燈工作坊
近年地中海民族風再成大熱，既然無法去土耳其坐波斯地毯和熱氣球，不如參加土耳其馬賽克燈工作坊，拼貼色彩繽紛的玻璃珠，製作出屬於自己的馬賽克燈！
這個工作坊由⼟耳其老師親⾃教學，參加者可以體驗DIY⾺賽克燈藝術之餘，更學習到傳統⼟耳其燈飾圖騰文化，屬香港較少見的工作坊。【按此了解更多報名優惠】
＊＊按下圖即睇土耳其馬賽克燈＊＊
時數：約2小時（根據燈泡尺⼨而定）
收費：燭台 $320
迷你檯燈 $460
檯燈 $490
鵝頸燈 $590
阿拉丁神燈 $590
新⽉燈 $790
陶瓷動物擺設工作坊
陶瓷文化源遠流長，加上可愛的動物造型，令人愛不釋手！陶瓷動物擺設工作坊由導師講解陶瓷基本知識，教授手捏技巧和方法，製作專屬的陶瓷作品，除了動物外，你還可自由選擇作品主題，導師都會從旁協助呢！【按此了解更多報名優惠】
＊＊按下圖即睇陶瓷擺設＊＊
時數：2小時
收費：01空間優惠價: $540/位（原價 $550/位）
使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $240/位
「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。