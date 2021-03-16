母親節禮物｜特色工作坊推介　跟全港唯一土耳其導師自製馬賽克燈

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-16 18:33

一到假期，無論是逛街或行山都是人頭湧湧，倒不如與閨密或另一半報名DIY工作坊，享受慢活時刻。同時，亦可以提早準備母親節禮物，真是一舉兩得！相信媽媽們見到你親手製作的作品，一定會心花怒放。

今次特地精選了5個DIY工作坊，參加者可製作屬於自己的押花首飾盒、浮游花香薰瓶、玻璃盆景和玻璃青苔盆景等 。此外，於「01空間活動平台」報指定工作坊，輸入推廣碼【01SPACE300】享額外$300報名折扣！

透明首飾盒配上押花，優雅中帶小清新！（Fleur Doux）

押花首飾盒工作坊

沒有媽媽不喜歡花！押花工藝將鮮花恆久保存，用來點綴優雅的首飾盒，送禮自用都非常合適。

參加者可自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的押花雙層首飾盒（19X10X9cm）；工作坊選用的花材都是媽媽由真花製成，延續花的美態。【按此了解更多報名優惠】

按圖即睇押花首飾盒和其他作品

+ 3 + 3 + 3

時間：逢星期五 / 六 / 日(座位有限，額滿即止) 時數：2小時 收費：01空間優惠價：$324/位（原價 $360）

浮游花藝香薰擴香瓶（Indie Tree Workshop）

浮游花香薰擴香瓶工作坊

看著浮游水中的花枝，加上清幽的天然香氛，令人煩惱一掃而空！浮游花藝香薰擴香瓶揉合色彩斑爛的花卉，以及來自天然植物精華的香薰油，既可作為室內擺設，又可加入擴香藤，讓室內瀰漫陣陣幽香。

參加者可自由組合10種香薰精油，以及不同的花材，創造自己的香薰和花藝故事。【按此了解更多報名優惠】

＊＊按下圖即睇浮游花香薰擴香瓶和其他作品＊＊

時間：逢星期一 / 五 / 六 時數：2小時 收費： 2人同行9折：01空間優惠價 : $756（原價: $840） 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $456 3人同行85折：01空間優惠價 : $1,071（原價: $1,260） 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $771 4人同行8折：01空間優惠價 : $1,344（原價: $1,680） 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $1,044

青苔生態盆景（Bonart）

青苔生態盆景工作坊

若城市生活節奏太急促，不如在家栽種綠洲，給自己一個喘息的空間？很多人都擔心植物會惹蚊蟲，因此迷你又容易打理的玻璃盆景大受歡迎。

玻璃盆景雖是密封或半密封容器，但裡面的青苔可靠微小水分生長和自給自足，形成有趣的微生態系統，工作坊會教大家如何築建一個迷你自給自足生長的生態系統盆景，如何以天然石材去構圖，再以鮮青苔建砌高山低谷，你可自由選擇各種裝飾，以及2款Bonart自家設計Plant Pals(裝飾擺件)，為空間添一點綠意。【按此了解更多報名優惠】

＊＊按下圖即睇各款玻璃盆景製成品及優惠詳情＊＊

時間：逢星期二至日 時數：90分鐘 Dome - 01空間優惠價: $522/位（原價$580） 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $222/位 Drop - 01空間優惠價: $738/位 (原價$820) 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後$438/位

全港唯一由土耳其老師教授的馬賽克燈工作坊。（Mosaic Art Studio Hong Kong）

土耳其馬賽克燈工作坊

近年地中海民族風再成大熱，既然無法去土耳其坐波斯地毯和熱氣球，不如參加土耳其馬賽克燈工作坊，拼貼色彩繽紛的玻璃珠，製作出屬於自己的馬賽克燈！

這個工作坊由⼟耳其老師親⾃教學，參加者可以體驗DIY⾺賽克燈藝術之餘，更學習到傳統⼟耳其燈飾圖騰文化，屬香港較少見的工作坊。【按此了解更多報名優惠】

＊＊按下圖即睇土耳其馬賽克燈＊＊

時數：約2小時（根據燈泡尺⼨而定） 收費：燭台 $320 迷你檯燈 $460 檯燈 $490 鵝頸燈 $590 阿拉丁神燈 $590 新⽉燈 $790

陶瓷動物擺設工作坊

陶瓷文化源遠流長，加上可愛的動物造型，令人愛不釋手！陶瓷動物擺設工作坊由導師講解陶瓷基本知識，教授手捏技巧和方法，製作專屬的陶瓷作品，除了動物外，你還可自由選擇作品主題，導師都會從旁協助呢！【按此了解更多報名優惠】

＊＊按下圖即睇陶瓷擺設＊＊

時數：2小時 收費：01空間優惠價: $540/位（原價 $550/位） 使用推廣碼「01SPACE300」，即享$300折扣，折上折後 $240/位

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

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