馮盈盈、江嘉敏IG破冰相被指笑容生硬　3人合照1舉動揭關係端倪？

撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-10 19:49

馮盈盈、江嘉敏正拍攝TVB新節目《解構心機女》，兩人自何猷亨同場的船P事件之後，沒有再發布過合照，日前（9日）二人發佈「破冰合照」，各自在IG上發布同一張照片的兩個版本，江嘉敏更疑是暗諷馮盈盈P圖。

馮盈盈、江嘉敏去年5月共赴船P後，傳出不和。（kaman_kong＠IG）

馮盈盈、江嘉敏曾經不時在IG分享二人的合照，更指拍劇多忙都要見面，不過自去年5月發生的富豪船P事件，出現誰主動邀約的「羅生門」事件。有指二人關係破裂、姊妹情不再，不過二人再度合體主持新節目《解構心機女》，日前分別在IG發布合照作宣傳，不過卻被網民指二人笑容牽強、表現拘謹。

▼▼▼點圖看馮盈盈、江嘉敏2個不同版本的合照，到底分別為何？▼▼▼

馮盈盈為「破冰」送上珍珠奶茶 江嘉敏不領情？

在二人的IG上，馮盈盈直指主題為「破冰」，文字更正是為第一次做主持的江嘉敏送上「走冰」珍珠奶茶。江嘉敏則寫道：「多冰，少冰，走冰，都不適合我」，又不斷稱馮盈盈為「師姐」，最後更標明「實在對不起大家，我一工作就會放下電話，照片連filter也懶得加」，疑似暗諷馮盈盈發布的版本有P圖，傅嘉莉更留言指：「原來原圖係咁瘦咁靚嘅！」

【馮盈盈、江嘉敏】曾是非常友好的閏密，同樣熱愛美食，二人分別在IG上傳不少合照。（kaman_kong＠IG）

7大小動作反映關係 群體合照互動更易見端倪？



任誰都猜這不過是節目宣傳，現實中真假朋友能扮一時、難以扮一世。不少身體語言都能透露我們內心的真實想法，在FBI分析人類行為逾25年的Joe Navarro曾指出，嘴唇動作最能反映一個人的狀態；另一邊廂，身體語言研究專家Steven Keyl則提出，一班人時更能看清彼此關係，群體合照或比二人合照更難「呃人」？以下身體語言的信號，或能為你正處於的關係揭露端倪。

▼▼▼點圖即看｜7大身體語言揭示關係｜馮盈盈、江嘉敏2018年到2021年的新舊合照對比，新發布的3人合照一個動作揭示閨密情已逝？▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

參考資料：The Guardian、Psychology Today、Insider

▼▼▼同場加映｜【萬千星輝2020】陳自瑤擁抱王浩信，1個舉動露端倪或含負面情緒?點擊看專家分析，擁抱方向可辨感情真假（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼同場加映｜馮盈盈前度結婚｜男人無「適婚年齡」，馮盈盈曾在節目《#後生仔傾吓偈》以「前度結婚了」為題，分享自己將會如何面對前度婚訊（延伸閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼點擊看為何男生結束一段長感情後，會突然閃婚？▼▼▼