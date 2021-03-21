收納｜台達人4招護膚品飾物收納法　IKEA磁石板成整理飾物神器?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-21 11:00

東西太多，空間太少，「收納」成為女生近年的必修課，護膚化妝品與飾物收納則是當中的重要學問，只要把兩者整理得井井有條，省去尋找化妝護膚品及配襯飾物的時間，在分秒必爭的早上不再忙亂，即使趕時間返工也能保持靚樣。

「收納」成為女生近年的必修課。（《螢之光》劇照）

台灣收納達人張立德(阿德)在台灣節目《媽媽好神之俗女家務事》分享收納護膚品及飾物的小貼士，整齊之餘也能方便使用。早上及洗澡後是不少女生的護膚時間，不少女生都會把護膚品及化妝品帶到浴室內使用，但長期將護膚化妝品擺放在浴室，有機會影響品質，甚至有機會發霉，但原來只要利用一個小配件就能輕鬆解決？

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