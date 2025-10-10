10月片單｜14必看推薦：韓劇《宇宙Marry Me?》、《卡戴珊家族》

【Disney+ 10月精彩片單】10月有不少公眾假期，不少人都會選擇留在家中好好休息一下，其中與家人或好友一同觀賞出色的影視作品是不錯的選擇。今個月Disney+ 有不同全球大熱的電影、劇集、綜藝等正式上線，都是很適合休閒時間影視，看看精選片單有沒有心水作品。



Disney+ 10月精彩片單推薦1. 《宇宙Marry Me?》 10月10日 上映

《宇宙Marry Me?》劇情講述因未婚夫出軌而失婚的設計師柳美里（庭沼珉 飾）意外抽中了豪華別墅為「新婚夫婦限定禮物」，為了順利守著豪宅，她拜託與前度同名同姓的工作拍檔金宇宙（崔宇植 飾）假扮她的丈夫。兩人必須在調查員的監視下，演出長達90天的幸福婚姻戲碼，實行「假結婚，真領房」。

Disney+ 10月精彩片單推薦2. 《9-1-1》第9季 10月10日 上映

由萊恩墨菲、布萊德佛查克和提姆米尼爾聯手打造的美劇《9-1-1》，深入描繪身為初期應變人員的警察、消防員和調度員，投入驚險刺激、千鈞一髮的危急情況時，所面臨的高壓經歷。

Disney+ 10月精彩片單推薦3. 《9-1-1：納許維爾》 10月10日 上映

《9-1-1》系列的最新外傳劇集《9-1-1：納許維爾》設定在美國最多元化和最具活力的城市之一，講述了英勇的急救員以及他們的家族權力和魅力的傳奇故事。全新城市、全新消防隊、全新挑戰！

Disney+ 10月精彩片單推薦4. 《醫人當自強》第22季 10月10日 上映

《醫人當自強》劇情講述了紀曼迪葛蕾和救恩醫院的醫生團隊，他們每天經歷生死決定，建立起溫暖動人的連結，體悟到醫學和人際關係都不能用黑白來定義。

Disney+ 10月精彩片單推薦5. 《電子世界爭霸戰》

《電子世界爭霸戰》劇情講述電子遊戲設計天才（謝夫布烈治 飾）入侵他前老闆的主機，意外闖入了一個驚人的數碼世界，彷佛置身其中，並成為他正在設計的遊戲的一部分，與大家展開一場每個冒險之旅！

Disney+ 10月精彩片單推薦6. 《創戰紀》

迪士尼震懾全球的前衛創新鉅獻—《創戰紀》穿梭現實和超高科技的電子世界！著名電子遊戲開發專家的兒子收到了失蹤已久的父親發送的虛擬信號，在勇敢的女戰士戈娜的幫助下，父子在不可思議的網路世界裡展開冒險，發起了正義與邪惡的終極對戰。

