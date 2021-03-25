60歲陳敏兒丈夫患癌兒子病逝　曾怪廖啟智軟弱終悔悟：無人完美

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-25 20:00

66歲「老戲骨」廖啟智患胃癌，已全面停工入院治理，太太陳敏兒與兒子全天候照顧。兩人一向是娛樂圈公認「模範夫妻」，結婚超過30年，曾經歷喪子之痛，渡過人生的跌宕起伏，如今再遇難關，攜手面對。

陳敏兒曾表示丈夫廖啟智十分愛她、包容她，婚姻中的跌跌碰碰成為滋潤他們愛情的肥料。（VCG）

丈夫廖啟智患癌 太太陳敏兒相伴左右

66歲資深演員廖啟智患胃癌，更有傳一度病危； 智叔太太陳敏兒相伴左右，她日前抵醫院探望丈夫，接受傳媒訪問時透露廖啟智目前狀態輕鬆，更大讚丈夫是個「A+好病人」，聽話又積極抗癌，二人樂觀積極面對難關。

66歲廖啟智是資深演員，演技精湛的他多次獲金像獎最佳男配角的提名及獲獎。（VCG）

曾是80年代氣質花旦 與劉德華飾演情侶爆紅

60歲陳敏兒曾是80年代的當紅花旦，與劉德華在《獵鷹》一劇中飾演情侶而爆紅，外型清秀標緻的陳敏兒一直受到大台力捧，星途順遂。陳敏兒與廖啟智在藝員訓練班邂逅，兩人愛情長跑了9年，據悉當年是陳敏兒主動提出結婚，她認定廖啟智就是一生的伴侶，兩人於1987年步入婚姻殿堂。至1993年陳敏兒為愛慢慢淡出娛樂圈，退居幕後悉心照料家庭。

《獵鷹》是劉德華的成名之作，陳敏兒在劇中與他飾演一對情侶。（《獵鷹》劇照）

▼▼▼【陳敏兒年輕時美貌出眾 與劉德華演情侶成為成名作？】▼▼▼

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曾經性格強硬愛操控人？ 經歷喪子之痛：學會放手

所有事情我都希望做到最好，身邊的人都怕了我。 陳敏兒

育有3子的陳敏兒曾在訪問中承認，自己過去是「自我中心，力求完美」的人，加上老來得子的緣故，因此對孩子的一舉一動都份外緊張，她自認是「怪獸家長」，想要將最好的都給孩子，為他們鋪好路。然而，就在陳敏兒滴水不漏的細心照顧下，卻傳來幼子患血癌的噩耗，她曾形容：「對我是一個極大的打擊與傷痛。」

幼子患血癌離世 陳敏兒患抑鬱欲輕生

陳敏兒的幼子於3歲時確診患上血癌，陳敏兒一家人開始了一段與病魔對抗的生活，這段時間艱難又折磨人心。陳敏兒在訪問中分享自己每天留在醫院照顧兒子的時間長達22小時，然而幼子病情反覆讓她遭受一次又一次打擊，她只能默默承受壓力。

長時間精力與體力的虛耗，不堪負荷的她曾患上抑鬱症，陳敏兒回憶當時只要一有靜下來的時間，就會萌生輕生的念頭，她坦言：「每一次當我一坐下的時候，第一個跑出來的念頭就是想死。」然而最終幼子仍不敵病魔離世，對廖啟智與陳敏兒一家人來說是一生都無法抹去的傷痛。

陳敏兒曾因幼子患癌而患上抑鬱症。（VCG）

結婚34年曾責怪廖啟智「軟弱」 陳敏兒悔悟：沒有人是完美的

性格剛強的陳敏兒事事追求完美，自認常常會為身邊人帶來壓力，丈夫廖啟智更是首當其衝。她表示當時丈夫廖啟智面對喪子之痛而一蹶不振，她無法接受丈夫廖啟智的軟弱，甚至看不起他，覺得他「沒用」。後來因著信仰陳敏兒開始重新審視人生，她驚覺自己一路以來都做錯了，過去「要求別人做得好，也要求自己做得好」，卻在無形之間為身邊人帶來壓力與痛苦。

如今，她明白「沒有人是完美的」，人人都有脆弱的時候，當初與幼子抗癌期間她患上抑鬱症，也是依靠丈夫與親友的關愛與扶持，才漸漸從低谷重新站起來。陳敏兒曾向丈夫廖啟智懺悔道：

老公，當你軟弱的時候，你悲傷的時候，記住我這裡有個膊頭，你可以靠著我哭，這條路我們是一起走，這條艱難的人生路，我們並肩作戰。

廖啟智與陳敏兒於1987年結婚。（VCG）

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陳敏兒：「逆境是一個化了妝的祝福」

經歷喪子之痛後，陳敏兒感悟道：「生命有很多部份，不是我們能掌控的」，現在的她學懂放手，面對困難嘗試看見事情的另一面，多往好的地方去想，帶著感恩的心汲取力量，無論順境逆境，她都自強不息。花開花落是人生起伏，順風逆風是歲月感悟，期望廖啟智與陳敏兒夫妻二人今次也能跨過生命中的難關。

「我在逆境中就憑著這一個信念——我知道在這逆境當中是存在著某些東西的，對我的生命是一個祝福。」 陳敏兒

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