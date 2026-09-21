GANNI×Hunter限定系列｜機能風結合玩味 大玩跳脫檸檬黃/豹紋元素

GANNI與Hunter的首度聯乘，將機能與時尚融入日常單品，實用同時承載個性與趣味。從斗篷、雨靴到專屬Bou Bag雨衣，每一件單品都在邀請人們擁抱而非躲避雨天，讓壞天氣也成為展現風格的契機。



當玩味碰上傳統

當哥本哈根的自由玩心遇上英倫170年的雨具工藝，一場關於雨天穿搭的對話就此展開。GANNI 首度與英國經典品牌 Hunter 攜手，推出限量聯名系列，將防水機能與時尚造型合而為一。

(IG@ganni)

兩個世界的對話

GANNI創立於哥本哈根，自2009年起由Ditte Reffstrup掌舵，以輕鬆俏皮的設計語言聞名時尚圈。Hunter則擁有170年悠久歷史，最初以橡膠雨靴起家，早已是英國全天候裝備的代名詞。

(IG@ganni)

機能與玩味的結合

聯名系列從變幻莫測的天氣汲取靈感，將 Hunter 深植品牌基因的防風雨機能，融入 GANNI 標誌性的豹紋元素。系列以專業防水材質搭配大膽色調與玩味比例，從檸檬黃、卡其綠到豹紋圖案。

(IG@ganni)

從斗篷到雨靴的完整陣容

系列涵蓋3款防水斗篷及防雨帽，鞋履帶來高筒Wellington雨靴與Chelsea款式，其中Downpour高筒款加入側扣細節與色彩點綴，Balmoral短靴則配備Vibram鞋底，兼顧城市與郊野。