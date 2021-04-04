日本人妻4招鞋櫃收納法　善用小工具放雙倍數量　連靴子也擺到？

知性女生
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收納｜鞋履如衣物一樣，永遠都不嫌多，結果卻放滿家中的鞋櫃，甚至在客廳形成一楝「鞋牆」。其實只要學懂收納技巧，即能騰出更多空間擺放鞋履，亦不覺凌亂。

收納｜日本80後人妻開設IG yo_ri_a_i分享不同收納方法，釋出更多空間。(yo_ri_a_i@Instagram)

善用小工具作「鞋櫃收納法」　4招增大擺放空間

日本女生擅長各色各樣的收納法，打造整齊有理的居住環境；80後人妻yo_ri_a_i與丈夫居住於47㎡公寓，裝潢以白色和木系為主，簡潔整齊的背後全因利用不同收納方法擺放物品。

yo_ri_a_i常在社交平台分享家中布置和一些收納貼士，如鞋櫃、飾物收納，解決大部份女生都會面對空間不足、物件堆積成山的問題，不妨參考她的收納方法，釋出更多空間。

▼▼▼【按圖看】鞋櫃無法容納海量鞋履？利用雙層鞋托架上下擺放，4招騰出雙倍空間！▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】2招飾物收納方法，收納壁板掛放飾物變整齊，更可輕鬆解決鏈帶打結情況！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜櫃桶內的衣物又應如何收納，才能變得整齊？（按圖看）櫃桶5類衣物收納技巧，小背心需「有咁細捲咁細」？（延伸閱讀）▼▼▼

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