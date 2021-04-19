MUJI｜無印減價精選30件抵買好物　店員票選化妝收納用品只$11？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-20 11:55

【MUJI無印良品減價｜MUJI week】MUJI無印良品由即日起至25/4進行半年一度的「MUJI week無印良品週間」減價，精選收納、服飾貨品低至7折，MUJI passport會員更享額外9折，折上折價錢更抵買，快鎖定目標到店舖掃貨吧！

MUJI week低至7折 會員折上折

MUJI無印良品1年只會進行兩次大減價活動，故無印粉絲絕不能錯過是次MUJI week！減價貨品囊括春夏日常服飾、寢室布藝以及生活用品類別，當中不乏充滿好評的人氣商品，相信無論是喜歡時尚的女生或收納控都能找到心頭好。

【MUJI無印良品減價｜MUJI week】MUJI無印良品由即日起至25/4進行半年一度的「MUJI week無印良品週間」減價，精選收納、服飾貨品低至7折，MUJI passport會員更享額外9折。(MUJI)

指定收納用品2件或以上8折 PP化妝品盛器曾被日本員工推介？

收納用品如亞加力儲物盒、PP化妝品盛器、尼龍化妝袋等買2件或以上即享8折，透明或半透明設計讓內存物件清晰可見，方便拿取與清潔。

▼▼▼按圖看精選20件收納用品，用來儲放飾物與化妝品整齊兼防塵？▼▼▼

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其中，尼龍薄型化妝袋的設計不會佔據手袋過多位置，但容量十足，至少可以放入碎粉、粉餅、防曬霜等基本化妝品；而PP化妝品盛器曾於日本節目《お願い！ランキング》被304位MUJI無印良品店員票選為最推介商品第10位，適合用來收納美妝品，因需求選擇盛器的尺寸，亦能將不同尺寸的盛器堆疊使用，易於分類之餘更能將細小物件收納妥當，絕對要把握機會入手！

【MUJI無印良品減價｜MUJI week】適合夏天穿着的麻質服飾設7折優惠，簡單1條連身裙即能打造「無印風」。(MUJI)

服飾和便服鞋大減價 打造「無印風」造型

服飾方面，麻質服飾設7折優惠，麻質材質輕薄不焗促，能減低夏天出汗的不適感，特別推介無袖連身裙與企領連身裙款式，輕鬆打造成「無印風」，企領連身裙可當裙子穿着，仍能當成外套，一件多穿。另外，一向受許多女生喜愛的便服鞋亦提供8折優惠，除了舒適度高，亦設有撥水加工處理，避免水漬沾染鞋面，尤其白色款式百搭易襯，可搭配不同造型，CP值甚高。

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▼▼▼同場加映｜台灣女生Annie曾分享6件MUJI收納好物，最平HK$8買得到？藥丸盒裝藥以外，還有其他用途？（延伸閱讀）▼▼▼

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