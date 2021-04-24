撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-26 12:26

人生，就是出其不意、捉摸不定才讓人期待、好奇明天會是如何；八字、占星便是「旁門左道」預知自己命理如何，試圖催吉避凶，改變命運，但，真的可令人生更順暢？占星師 Moon從小研究星盤，甚至發展成事業，但被問到愛情、人生路平坦嗎，她笑言：「我也曾被成為第三者。」 預知未來，也不一定能大步檻過，因為終究會輸給自己… 攝影：黃舒慧

90後占星師 Moon幫許多女生化解愛情問題。（黃舒慧攝）

女生為愛情占星，或許是在找一個放低的藉口…

對於某些女生，愛情可能比起事業更重要，有些人更是以「找到真命天子，組織家庭，白頭到老」為一生目標。90後占星師 Moon在線上幫人看星盤，高峰時期曾一天看上10單「愛情奇難雜症」，曾遇上一腳踏四船要找落腳點的女生，「她拿着4位男生的星盤來，叫我幫她選一個。」疫情下，最多異地戀女生占星問卜：「與伴侶無法相見，我相信好多人都受好多誘惑，變得冷淡，不知應否繼續下去。」

Moon曾為一位當了10年小三、不斷尋問男友會否離婚的女生占星：「我跟她說如果繼續下去會影響自己的正桃花，因為她會看不到身邊其他對象，她遲遲不願放棄，還叫我看看對方與另一半甚麼時候會分開，但我看星盤，對方是不會離婚，她指其他算命說可以。」

愛情，明明是兩個人的事，應該透過時間、相處去了解、與對方磨合，為何要以占星找答案、出路，而非與當事人溝通？「其實他們（客人）多數是想占星給他們1個原因，如果對方是很差或不夾，他們就是想找個放棄的理由；」「（他們）想有依賴地做決定，多於自己有所啟發，甚或是不想當壞人。」同時，有些人只想聽到自己想聽的。

▼▼▼Moon在線上看星盤，她也向筆者分享甚麼星座是不合拍，甚麼宮位會令自身晚婚，按圖看更多愛情星盤故事▼▼▼

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占星師也撞板 再夾的人，Timing不對都是錯

Moon隱晦透露自己也曾當局者迷：「我試過一齊後才知對方有女朋友，所以對第三者的感覺好深，明白他們的不快樂，我不會叫他們繼續，更有些主觀感受叫他們放棄。」Moon雖從小幫朋友看星盤，但對於自己的愛情便採取「順其自然」，曾遇上壞男人，更曾對對方十分依賴：「我有時候不敢看，知道卻不作出改變，會感覺矛盾，但現在撞過板了，會多看一些（愛情星盤）。」

回首過去，她也笑指：「人係試過、痛過，先會放棄，你冇經歷過，永遠唔知道後悔程度與嚴重性。」

Moon指愛情事，環環相扣，就算命盤上是夾的，如果時機不對，也沒有結果的：「我事後曾看（我們的）星盤是合拍的，但時間不對也沒用，所以我常說『Timing』，對方已有伴侶，是不會等到的，而且等待的同時會影響自己其他運勢，就如我遇上他的那年正走桃花運，因為他，我放棄很多好對象。」

占星師 Moon認為占星在愛情中是輔助角色。（黃舒慧攝）

愛做自己、愛付出都不對？愛情是相互配合

「做自己」與「無條件付出」，常成為愛情道路上的對立面，Moon認為占星便是能化解矛盾的催化劑：「占星是輔助，令人更快了解一個人，也可以知道用甚麼方法令對方聽得舒服些，然而愛情終需要溝通的。」「我會跟客人說，要多說些自己感受，不能單方面遷就，對方也需要知道你想法，感情是互相遷就。」

愛情不是以影響對方為主，而是配合對方。 占星師 Moon

Moon分享，愛情星盤比起看命運，更着重性格結構、相處：「愛情模式、價值觀與合拍性對於情人非常重要，有時星盤上不夾，我會分析對方的想法給客人，這樣他們會釋懷些，明白對方的心思，」「理解更多，便不會事事遷怒對方。」

作為占星師，Moon當然認為自己是迷信，但她也同意占星是一場心理輔導，她指占星與心理在星盤上是同一宮位。（黃舒慧攝）

迷惘＝迷信？ 不分年齡性別 我們都需要安慰

占星、八字等神學總予人感覺是三姑六婆幹的事，Moon笑言她的客人由56歲的中年男人到12歲的小女生也有：「你想像不到會有男生或大年紀的找我，他們不只想看愛情運，更多是想知道自己的創業、工作運，如疫情間，許多人被炒，感到迷失，他們會想了解一下之後的路，與適合甚麼工作。」

你可說他們對自己、對人生信心不足，才會迷信，但他們同時是一班想生命出現轉機的人：「我覺得人的出生條件是注定，就像你的強弱，一看星盤便知一二，但機會是自己創造，我跟你說你創業運強，就要把握機會。」Moon得知有些算命師也是前半生非常混亂，在最低潮的時候自學命理，從而改變之後的人生。

▼▼▼Moon會在線上分享不同運程，以下的「12星座運程」你又覺得準不準確？▼▼▼

也許，比起預知未來，占星更似一場心理輔導，讓人與人之間找到出路、去向。

筆者也曾聽說：「掌相透過掌紋看未來，換個想法，掌紋長在自己手中，命運和機會其實也早在我們手中，看你有否把握着。」

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