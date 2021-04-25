日本收納IG推介慳位10式：12蚊店「橋接籃」使家中「死角」成鞋櫃

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-25 18:00

【日本整理｜斷捨離】 家中空間不多，更要好好運用，日本不少收納達人就在IG中分享善用家居死角位的方法，部分皆運用12蚊店Daiso的收納用品，如「橋接籃」，把衣櫃與家中「死角」用到盡。

【日本整理｜斷捨離】 其中一項「死角殺手」是「橋接籃」—伸縮棍與籃子，把衣櫃與家中「死角」用到盡。（runncya@IG）

日本IG用戶示範Daiso $12「橋接籃」：家中「死角」成鞋櫃

說到收納，必然會想到大大小小的收納盒。但所謂整理家居，也不一定是堆砌成一屋百子櫃那模樣才算整潔。不少日本的Instagram帳戶都會分享整理的日常，與推介優秀的物品，以下整理了Daiso推出不同的盒子與「橋接籃」的使用方法，只要把伸縮棍放在家中未能使用的角落、櫃子中，再放上籃子，便可增加收納空間！

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