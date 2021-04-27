MUJI｜無印用家8大推介美妝收納好物　$100爽膚水回購率超高？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-27 18:33

MUJI｜無印良品的護膚、收納用品一向受歡迎，眾多選擇當中，哪些最好用、回購率高呢？日本用家及MUJI員工的至愛之選，入手前必定要知，其中一款爽膚水有用家大讚已回購20次！

日本雜誌《steady》公布用家及MUJI員工的8件無印至愛好物，包括一款售價$35的「導入精華液」，產品被MUJI員工大讚開架價錢上等成分。另外，一支$56的除光液，價錢親民卻可應付難卸指甲油，性價比高。

MUJI的化妝產品向來皆有口碑，亦深受日本與香港女生的好評。(muji_hongkong@IG)

▼▼▼【按圖看】日本雜誌公開MUJI 家及員工選出的8件至愛，包括1款敏感肌爽膚水，有用家評價是已回購買20次；另外，這款濕紙巾盒一物多用，適合口罩收納之用▼▼▼

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MUJI美妝品價錢親民，其實有不少產品也受日本女生追捧，包括「去黑頭神器」可可巴油兼備消炎、軟化角質和保濕滋潤的效果，以及唇部修護精華，滋潤力強又溫和，都是$100元以內之選。

同場加映：▼▼▼【按圖看】MUJI無印10大護膚好物，萬用油清千年黑頭 第1位$35精華去角質強。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】MUJI無印良品15件必買美妝生活好物，$100碎粉性價比高媲美大牌？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《steady》