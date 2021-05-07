MUJI｜無印10大收納好物有暗藏功能？書座變手袋分隔變出奇妙空間

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-07 08:00

MUJI收納｜MUJI從家居收納至大型家品也一應俱全，但有時動一動腦筋，收納功效就可以升級，書座令書本整齊之外，原來更可以用作手袋分隔層架。《01女生》網羅10款人氣的MUJI收納好物，原來暗藏更好的收納用法，令有限空間變大！

台灣MUJI公開的必學「5招整理收納技巧」，相信能幫助大部人整頓出井井有條的居家環境。(yukiko.con@IG)

即便房小、物品多，亦能好好運用「收納技巧」與「收納用品」來打造出乾淨俐落的居家空間。

「最適合標籤分類的果然還是MUJI無印良品！」這句是不少MUJI用家的心聲；無印大大小小的收納用品，一直深受熱捧，但原來大家是否都用得最有效？有些暗藏的用法，不說不知！

筆者搜羅10款人氣的MUJI收納好物，例如只售$50的「亞加力分隔架」，更曾被MUJU官方評為「不起眼收納神器」，看似簡單，其實放於大型櫃內便可分隔上下層，收納空間秒即倍增。

▼▼▼【按圖看】MUJI10款收納好物推薦，亞加力分隔架可變出多一倍收納空間，另外，鋼書座可變出另一收納方法，成為手袋收納分隔架▼▼▼

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執屋不容易，尤其雜物多，收納技巧看似複雜，但總而言之，有五招必定要知，例如直立式收納，原來善用「黃金區」，即眼睛水平至手垂直之間，最適合擺放經常使用物品。

▼▼▼【按圖看】5招整理收納的升級技巧，善用「黃金區」令空間倍增▼▼▼

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MUJI不同的收納工具設計極簡又時尚，不論是用在家中還是辦公室等環境，都能立刻展現出俐落美感。(jun__tiki@IG)

▼▼▼【按圖看】MUJI10款收納好物推薦，亞加力分隔架被評為「不起眼收納神器」，但變出多一倍收納空間，另外，鋼書座可變出另一收納方法，成為手袋收納分隔架▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日女生5招蝸居整理法，善用掛袋向上延伸空間，用盡死角位藏衣物。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本收納IG推介衣物整理好物，$12鞋子架慳位鞋櫃容量倍增？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：台灣MUJI