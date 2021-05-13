收納｜1日丟1物整理法懶人也適用？　4大原則3個月清理350物件

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-14 10:12

【斷捨離・收納】人活着便會囤積雜物，一堆一堆，想清理卻無從下手。日本人妻Michelle著書分享「一日丟一物」的生活提案，不必狠下心腸，與雜物難捨難離，旨在養成習慣，微小如購物單據，也有效果，讓人明白時時勤拂拭，萬物皆可拋，找回自己的生活重心。

【斷捨離・收納】 Michelle著書分享「一日丟一物」的生活提案，3個月內便清理350件物件。（urauradays）

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一日丟一物 即使只是收據都可以

「斷捨離」與簡單生活的形式千百樣，各取所需。似紅極一時的近藤麻理惠，她的《怦然心動整理術》助很多人「脫苦海」，但總有些人喜歡戀戀過去，對每件舊物都「怦然心動」，結果收拾完畢，比不收拾更亂。

Michelle建議養成「一日丟一物，甚麼都可以」的習慣，可能比較適合念舊的人，做法非常簡單，一天只要丟棄一個「不需要」的物品，找不到東西丟時，即使是銀包內的一張收據也可以。她解釋，正因為是如此簡單，即使性格懶惰的人，也能輕鬆做到。

Michelle分享，實行這習慣三周後，便有了明顯的改變，家中的雜物漸漸愈來愈少。筆者最喜歡她在文章結尾下啟發她的禪語：「時時勤拂拭。」即不要積存每天的灰塵，每天要勤加拭擦，好比人生。

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放手時 只想現在

收拾時遇到的「阻礙」，分別有二：它很有紀念價值，捨不得；它在未來可能有用。她則建議，在決定丟不丟時，最重要的是「現在會如何」。她寫道：「不應困在過去與未來中，必須果斷地放手。」

她記到，那「或許會用到」或「雖然不用，但是留着也很方便」的想法，就是空想或想太多的包袱。捨棄時候，會感到浪費與內疚，也不過是受到核板觀念所束縛。其實，只要令到「現在」不舒適，就已是一個拋棄的理由。由是者，也會令人在購物時，本着這樣的原則，不會再買一些不需要的物品。拋棄令人不舒服的，空間留白，身心也好留白。

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