44歲康子妮做「譚仔姐姐」　曾迷失自我離婚後重生：想找回自己

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-22 20:00

44歲康子妮上年爆出與林曉峰的離婚消息，鬧得滿城風雨。風波過後，康子妮決定重新出發，發展事業，更參加即將播出的ViuTv真人秀節目《中女唔易做》，挑戰當「譚仔姐姐」一職。除了康子妮，節目找來一眾熟齡女星包括小儀、杜如風、楊思琦、朱薰和趙學而，眾人褪去明星光環體驗各行各業的辛酸，讓觀眾期待萬分。

44歲康子妮與林曉峰於2020年離婚，積極尋回自己的價值。（ukelily@IG）

與林曉峰結束18年婚姻 康子妮挑戰做譚仔姐姐？

恢復單身後的康子妮今次在節目《中女唔易做》中挑戰做「譚仔姐姐」，從落單、送餐、做水吧、洗碗等，樣樣都是新嘗試，甚至還要學「譚仔話」，讓人忍俊不禁。看著她在店鋪中來回奔波，焦頭爛額的模樣，觀眾都尤為期待康子妮是否能勝任「譚仔姐姐」的工作。

康子妮參演真人秀節目《中女唔易做》。（《中女唔易做》截圖）

▼▼▼【康子妮做「譚仔姐姐」手忙腳亂？】▼▼▼

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無悔青春獻給家庭：這是我的選擇

康子妮與林曉峰曾是娛樂圈中公認的一對「模範夫妻」，兩人於2002年結婚，早早就成家立室，結婚生子。林曉峰曾公開表示，是康子妮幫助他完成組建家庭的夢想。

婚後康子妮退居幕後，專心在家相夫教子，成為全職家庭主婦。即使青春年華全投放在婚姻與家庭之中，康子妮坦言不後悔「這是我的選擇」，養育出兩個懂事生性的孩子讓她深知這條路是正確的。

因婚姻迷失自我 18年夫妻緣盡

婚姻是真愛的延續，卻也可能成為束縛。做一名家庭主婦，全心全意將所有時間放在照顧家庭中，康子妮漸漸發現在營營役役的生活中失去自我。她透露自己甚至連喜歡什麼都不知道，從來都沒有做過讓自己覺得驕傲又自豪的事情。「離婚不是一個人造成的，雙方都有責任」，康子妮知道夫妻之間的溝通出現問題，二人關係如履薄冰，婚姻走向盡頭，已是難以挽回的事實。

我不認為這是婚姻失敗，我覺得只是過程，無分輸贏。 康子妮

林曉峰與康子妮於2020年和平離婚。（VCG）

對前夫無怨無恨：「我仍然很欣賞他」

林曉峰與康子妮於2020年和平離婚，共同撫養一對兒子林寶及林熙。即使夫妻緣盡，雙方卻毫無怨懟，二人有著共同目標，就是盡力讓孩子們生活得更好。離婚後，一家四口時不時會一起聚餐，康子妮表示自己曾對林曉峰說：「我希望你過得好。」眼見外界對林曉峰有不少抨擊，她公開為前夫打抱不平，稱讚他是一個多才多藝的人，有許多不為人知的一面。

▼▼▼【回顧林曉峰與康子妮過去甜蜜合照】▼▼▼

康子妮離婚後重生 無懼外界眼光：想找回自己

離婚後重新出發 這次為自己拼搏

恢復單身後，康子妮重回職場積極發展個人事業，更投身保險行業，憑著努力與一股幹勁，她僅入行一個月便獲得「Top Case Producer」獎項。康子妮坦言過程中會受到外界質疑，也有不少流言蜚語，但她堅信只要努力總有收穫，「做自己認為是對的事」。

我覺得自己會變得更好 康子妮

「你必須知道重新出發的目的，認清自己的目的地。」康子妮曾在訪問中分享，因為這段經歷，認清自己溝通能力的不足，如今她學會好好溝通，勇敢說出自己內心的想法。康子妮計劃將來會進修音樂課程，希望能做更多幫助他人的事。

是好是壞，要看你怎樣面對。 康子妮

康子妮不認為自己婚姻失敗，認為這一切都是讓自己學習的過程。（ukelily@IG）

結婚不一定是女人的出口，離婚也不是失敗的標籤。再談及婚姻，康子妮坦言自己不會因為離婚的經歷，而不再相信愛情、不再相信婚姻。在彼此人生留下過美好回憶，即使分離，一切好聚好散，相信他們仍會在人生道路上馬不停蹄地施展抱負。流年笑擲，未來可期。

有人問我會否覺得婚姻失敗，我認為這是一個過程，不是結果。失敗不是結果，我在過程中有所學習。 康子妮

▼▼▼【康子妮積極發展個人事業 曾做鄭伊健、容祖兒和音？】▼▼▼

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44歲康子妮離婚後積極找回自己的價值。（ukelily@IG）

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