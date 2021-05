莫測高深一女｜女主角獲封泰版水原希子　3大魅力厭世臉俘虜人心

撰文: 黃伊玲 最後更新日期: 2021-05-24 20:00

泰國劇《莫測高深一女2》(Girl from Nowhere2)自於Netflix上映後,便在全球引起熱話,連帶劇中女主角Kitty Chicha Amatayakul亦備受網民討論。 現年27歲的Kitty Chicha Amatayakul憑與生俱來的空靈氣質與「厭世臉」被封「泰版水原希子」外,她能瞬間在IG吸納近300萬粉絲,也全靠她3大獨特的魅力,原來她是一位「法律系才女」?

驚悚校園劇《莫測高深一女》(Girl from Nowhere)早於2018年在泰國上映,劇情圍繞性侵、墮胎、霸凌等故事情節相當吸睛,加上劇情改編自當地社會真實案件,上映後便引起全球觀眾的共鳴。

泰國女星Chicha Amatayakul因冷冽的眼神與高顏值而為人熟悉。(《莫測高深一女2》劇照)

魅力1:天生獨特空靈氣質 獲網民封為「泰版水原希子」

身高169厘米的Kitty Chicha Amatayakul,擁有逆天大長腿,造型穿搭亦相當百變(kittychicha@IG)

Kitty Chicha Amatayakul在劇中擔任女主角「娜諾」是劇集一大亮點,每集都以女主角「轉校」後的故事為開展。只27歲的她演技不但能收放自如,在劇中外表看來清純無垢、留有「齊蔭」瀏海的她,卻能瞬間換上一副厭世臉與邪魅眼神,展現令人不寒而慄的笑臉,那種神秘氣質也是年輕演員甚為少見。

即使Kitty Chicha Amatayakul現實中已27歲,但她飾演17歲的高中生亦無違和感。她擁有白皙水潤的肌膚,私底下常在IG分享自己充滿自信的素顏照外,也大方與網民分享日常穿搭。身高169厘米的她,不但擁有逆天大長腿,造型穿搭亦相當百變,有時厭世臉配上甜美笑容,與日本水原希子有幾分相似,因此被網民封為「泰版水原希子」外,她也憑著獨特的空靈氣質,快速地在IG吸獲近300萬的粉絲。

魅力2:具才智有遠見 當紅期時棄事業重回校園完成學業 成為「法律系才女」

Kitty Chicha Amatayakul除是一名演員外,亦是一位模特兒。(Kitty Chicha Amatayakul@FACEBOOK)

Kitty Chicha Amatayakul雖憑劇集《莫測高深一女2》再度令事業、人氣攀上高峰,但原來她早在17歲時,便以偶像女團「Kiss Me Five」身份出道,當時更推出多首灸手可熱的跳唱歌曲,如《One Last Chance》、《Morning kiss》、《Sensitive》等也大獲好評。但Kitty Chicha Amatayakul卻選擇事業踏上軌道之時,毅然暫時卸下明星光環,重新回到校園就讀法律系,完成學業。

當時有指她只用1年時間,便修畢位於蘭甘亨大學法律系學士學位,可見她是一位名副其實「美貌與智慧」並重的女星,即使收獲人氣也不停留當下,趁年輕自我增值,及早考取學士學位為未來作準備。

魅力3:以生命演活角色 敬業精神演戲令人喜愛

Kitty Chicha Amatayakul因擁有一副厭世臉,而獲封「泰版水原希子」。(Kitty Chicha Amatayakul@FACEBOOK)

Kitty Chicha Amatayakul在演出《莫測高深一女2》之先,在另一劇集亦有《Daughters可惜沒有如果》亮麗的演出。當時劇情涉及性侵、家暴、毒品犯罪等問題,而劇中Kitty(飾Pu)曾被繼父性侵卻無處伸冤,而她將委屈、壓抑、絕望情緒,詮釋得淋漓盡致,更時刻牽引、帶動觀眾激烈的情緒。

Kitty Chicha Amatayakul在劇集《莫測高深一女》一場活埋戲,為了給觀眾更真實的感受而不用替身上陣。(《莫測高深一女1》劇照)

Kitty Chicha Amatayakul在《莫測高深一女》中,有一幕劇集需要她被活埋,有指劇組當時亦特意為她找來替身演出,但她堅持親身上陣,因她提到想給觀眾更真實感受,以敬業精神來演戲的她,也成為影迷喜歡她的原因與魅力之一。

而Kitty在接受《lifestyleasia》訪問時,曾透露自己把兩個最喜愛的角色名,Pu與Nanno的拼寫「Heroine」紋在左手上,是提醒自己在當演員的時候:「能夠成為別人(To be able to be somebody else)。」而她成為別人那時,相信她也希望透過角色的一舉一動,不論是情感或陰暗面,為觀眾帶來更多社會的反思。

