撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

老友記｜美國處境喜劇《老友記》（Friends）近日釋出續集《老友記：重聚》（Friends：The Reunion）的官方預告，劇集將於5月27日在HBO Max正式上架播出，旋即引起熱話，過去10季劇集陪伴劇迷10年成長，事隔17年6位主角再次同框演出，勾起不少美好回憶。3位女主角由昔日青春女生成為知性熟女，今昔對比，歲月除在她們臉上劃過痕跡，更隨閱歷添加內在韻味。

事隔17年6位主角再次同框演出，勾起不少美好回憶。（《老友記：重聚》（Friends：The Reunion）海布照）

▼▼▼【按圖看】回顧《老友記》系列劇照：▼▼▼

《老友記》（Friends）於1994年播出，推出10季並於2004年播畢，劇集以6位好朋友的搞笑生活日常帶出種種人生哲理及人際關係，輕鬆驚喜令人開懷，又帶共鳴的教人會心微笑。每位角色都像你生活圈子中似曾相識的影子，3位女主角的閨密情又或令你想起身邊的某位，一起成長，一起變老，誰的保養最好？誰能克服外表的困惑？誰終擺脫圈子中對「美」的自我比較？

由1994年到2004年，3位女主角在10季劇集中，陪伴女生們一起成長。（《老友記》劇照）

珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）：外表比真實小20歲？不要理所當然

如今的Jennifer Aniston（右圖）跟1994年的她（左圖），同樣漂亮，外媒也稱讚她的外表比真實恍如年輕20歲。（《老友記》劇照／jenniferaniston@IG）

Jennifer Aniston在《老友記》中飾演Rachel，亦是3位女主角中最年輕的一位。她外表甜美，本身知名度高又是畢彼特的前妻，令外界有指她是6位主角中的焦點。Jennifer Aniston天生麗質，金髮藍眼睛，瓜子面型令五官看來更精緻，她曾接受媒體訪問時坦言好膚質是遺傳自父親，但她亦告訴年輕的自己：「不可視為理所當然。」若不好好經營也會很快失去。事實上，她亦是3位女主角中，分享得最多保養心得。20多年過去，如今52歲的Jennifer Aniston跟1994年的她，外表上沒有多大分別，難怪外媒也稱讚她的外表比真實恍如年輕20歲。

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歌翠妮葛絲（Courteney Cox）：曾怕變老打針整型終覺悟

Courteney Cox年輕時也是相當貌美，一頭黑髮輪廓深邃；現在克服變老的恐懼，崇尚天然更自在。（《老友記》劇照／courteneycoxofficial@IG）

Courteney Cox在《老友記》飾演Monica，當年也是相當貌美，一頭黑髮輪廓深邃，然而，她年輕時曾陷入外表的困惑。Courteney Cox接受訪問時坦言，作為荷里活的公眾人物，過去為「維持美貌」感到壓力，她接受不了自己變老，嘗試不斷保持年輕、抗老，進行打針整型，「直到一日，我退後一步看，我看上去不像自己。」青春無法追逐，年華老去終究是每個人的必經階段，Courteney Cox為整型感到遺憾，覺悟要享受當下的年紀，不再改變。決心停止打針，重拾自然。現在，56歲的Courteney Cox不時也會公開素顏照，護膚清潔也崇尚天然。

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麗莎古祖（Lisa Kudrow）：曾與同劇女主角比較而減肥病倒

Lisa Kudrow年輕時（左圖）自覺身型高大，曾將自己與其他兩位女主角比下去；如今57歲（右圖），已懂得與身體建立健康的關係，以樂觀的態度迎接年老。（《老友記》劇照／lisakudrow@IG）

Lisa Kudrow在《老友記》飾演Pheobe，當Pheobe與Rachel及Monica聚在一起時，女生三五成群難免時有陷入自我比較的小劇場，現實中的Lisa Kudrow亦然。在電視看到自己站在Jennifer Aniston與Courteney Cox時，自覺身型不如她們，想法充斥腦海。「我比她們高大，在她們身旁像一座山。」於是，她決心減肥，可是當她體重下降，外表得到讚賞時，身體卻因過瘦而經常生病。回顧過去，她為此感到失望，如今57歲，已懂得與身體建立健康的關係，以樂觀的態度迎接年老。「年華老去又如何？這是一件好事，為何是壞事？」

放開懷抱，優雅老去，不就是一件很美麗的事情嗎？

資料來源：Cosmopolitan UK／Vogue fr/ Hello Magazine / Womanlylive

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