下午茶2021｜10間打卡下午茶　$150嘆靚海景　歐陸陽台如外國秘景

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-28 12:48

下午茶｜假日不願早起，化好妝外出已下午2、3時，不想浪費好天氣，當然要與好友挑選一個有情調的地方嘆下午茶，有美食之餘，最重要可以影相打卡，有些秘景更令你如置身外國的感覺。

灣仔碼頭新開的Pier 1929，成了近日「靚景下午茶」的熱話。（pier_1929＠instagram）

靚海景下午茶低至$150／位 精選10間打卡下午茶

海景不論是甚麼時候都是最迷人，只要餐廳落在海旁，頓時升價10倍，灣仔碼頭新開一間海景餐廳，花系的裝潢非常夢幻，優雅少女系的女生一定喜歡，加上270度維港靚景，是最新的下午茶熱點，連一眾港姐，如劉佩玥、陳楨怡、鄺美璇等經已去打卡影相，而且收費與大眾下午茶相若，值得一試。

海景下午茶又何止一間？同樣在灣仔，也有另一間秘景下午茶，食客可選擇室內或室外欣賞維港，雖然位置方便，但餐廳人流暫未算多，加上現在有提供線上預購可享8折或免加一優惠，每位不用$150便可享用，確是讓人心動。

▼▼▼看着維港靚景確實寫意，如果略嫌在室內沉悶，更有下午茶設在海上，食客可坐在紅色帆船張保仔號，一星期只有一天供應，按圖看更多海景下午茶資訊▼▼▼

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露台餐廳非常有格調。（香港旅遊發展局）

一向愛旅遊，現困於香港，想找外國風味地方，一解旅遊癮可打卡，會否選擇淺水灣？銅鑼灣出發，20分鐘車程便到，外國的風情與建築，猶如一趟短旅程；The Verandah 露台餐廳古色古香，有着老式吊扇、盆栽棕櫚和裝飾藝術風格的室內裝潢，是電影《傾城之戀》取景地之一，吸引不少人打卡，好好享受一個下午。

▼▼▼除了淺水灣，市區也有同樣有歐陸風情的下午茶選擇，按圖看更多特色啱打卡下午茶資訊▼▼▼

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▼▼▼同場加映： 《01女生》精選5個美妝品牌聯乘推出下午茶優惠，5-6月期間限定，一嘗多款甜品美食，又有名牌美妝產品贈送，怎可錯過？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：身邊朋友時常想組團來個離島遊；離島不只山水風光打卡一流，一些特色Café也悄悄在離島各處開業。（延伸閱讀）▼▼▼