Staycation泳池打卡｜5間精選無邊際泳池$8xx 　Coffee歐陸風打卡

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-28 20:06

夏日炎炎，展示身材穿上性感泳衣，不一定沙灘 ，還可選擇去酒店Staycation，在特色泳池一邊享受陽光，一邊盡情打卡。《01女生》精選5間有特色泳池，打卡效果更搶眼球的酒店，其中一間的歐陸風泳池，Coffee（林芊妤）也曾入住打卡，直言「終於有出國感覺」。 *所有訂房價格與可預約房間為5月28日記者搜尋結果

不少酒店的泳池都是打卡勝地。（IG@elena1201）

1.九龍海逸君綽酒店：千元有找 性價比高

有些女生出行喜歡入住有「Infinity Pool」的酒店，滿足打卡癮，其實香港也有不少酒店設有無邊際泳池。位於黃埔的海逸君綽酒店便是其一，泳池對出就是無敵大海景，景觀開揚。酒店亦是有口碑的五星級酒店，客房質素有保證，週末入住價錢千元有找，性價比高。

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地址：紅磡黃埔花園德豐街20號 電話： 2621 3188 週末入住價錢：$880/晚（12-13/6/2021入住）

2.香港維港凱悅尚萃酒店

這間位於北角的五星級酒店，是Staycation的熱門選擇，在Instagram 不時見到這間酒店的打卡相，不少人都因為頂樓的Infinity Pool 而特地選上入住，泳池直望維港海景，絕對是打卡勝地。酒店開業只1年多，設施嶄新程度有保證，每間客房都可以望到維港景色。

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地址：北角北角邨里1號 電話：3762 1234 週末入住價錢：$1,056/晚起（12-13/6/2021入住）

3.香港迪士尼樂園酒店

主題樂園重開，不少人週末會遊迪士尼，更入住酒店來個兩日一夜小旅行，酒店的泳池也是打卡位，裝修帶歐陸風情，宛如置身外國。Coffee（林芊妤）也曾與丈夫兒子到香港迪士尼酒店Staycation，在泳池邊打卡，更直言「這兩天終於有出國感覺」。

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地址：香港迪士尼樂園度假區 電話：3510 6000 週末入住價錢：$3,319/晚起（12-13/6/2021入住）

4.香港港麗酒店

位於金鐘的港麗酒店是不少女星Staycation的熱門之地，陳凱琳、吳若希、蔡嘉欣曾入住，部份客房可以看到維港景，酒店的泳池是熱門打卡位，池邊的躺椅很有泰式風情，宛如置身泰國的度假酒店。

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地址：金鐘金鐘道88號 電話：2521 3838 週末入住價錢：$1,980/晚起（12-13/6/2021入住）

5.香港逸東酒店

位於佐敦的逸東酒店，近年翻新過後無論房間還是餐廳都很有設計感，成為不少人Staycation必到之地。酒店客房沒有浴缸卻依然極受歡迎，全因酒店充滿打卡位。天台泳池是其一，走復古風格，充滿歐陸風情，歌手AGA曾在這裏拍攝MV。

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地址：佐敦彌敦道380號 電話：2782 1818 週末入住價錢：$1,232/晚起（12-13/6/2021入住）

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