藝人轉型性治療師被誤會供性服務　看盡夫妻百態：相愛為何仍傷害

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-08 21:00

【100種女生｜性治療師】「食色性也」，性是基本之需，在華人社會卻成為隱晦話題，像是潘多拉的盒子，恐於觸及。有人避而不談、有人刻意忽視、有人羞於啟齒，被性問題纏繞十幾二十年，才開始正視。 「曾經有對夫妻，從學生時期戀愛到結婚想生小朋友，但原來從未試過一次成功的性行為。」何慕詩（Cynthia）是一位性治療師，從藝人身份漸漸轉型做性治療，對她來說性治療不止診治「性」，同時療癒人心。

人的情緒出現問題，會向心理醫生求助；性也一樣，有性需要，自然會遇見問題，需要性治療師幫助。 何慕詩（Cynthia）

何慕詩（Cynthia）是一位性治療師，自小對醫學充滿熱忱。（黃寶瑩攝）

從藝人轉型性治療師：為自己留一條後路

Cynthia不時擔任幕前工作，待過無線電視，最後成為亞視女藝人，Cynthia做過主持，也享受演戲。「我從來沒有放棄過演藝工作」Cynthia說道，「做藝人很多時候比較被動，某一天我思考著如果將來沒有人找我拍節目，我還可以做什麼呢？」

一直以來對醫學充滿興趣的Cynthia看好性治療行業的前景，當年性治療並未普及，性治療師更是寥寥無幾，Cynthia笑著說：「成為專業人士至少不會餓死」。話鋒一轉，她又語帶堅定地表示：「我想為自己鋪一條後路，性治療師這份工作有趣的是，年紀和人生經驗的累積，會讓其價值變得更可貴。」

▼▼▼【何慕詩（Cynthia）一直積極參與演藝工作】▼▼▼

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曾被誤會與病人發生性關係 家人朋友態度兩極

毅然投身性治療師行業，Cynthia花了三年時間修讀澳洲性治療師課程。慶幸的是身邊人大多數都支持她的選擇，Cynthia分享自己一開始並沒有告訴父母修讀有關「性」的心理治療，「我不知道他們能否理解，也不知道該如何解釋。」後來她父母從報道中漸漸了解她的工作性質，並沒有追問，無言之下成為另一種認可與支持。

何慕詩（Cynthia）一邊堅持做演藝工作，一邊兼修性治療課程。（黃寶瑩攝）

當然，她也有被投以異樣眼光的時候。曾有一位朋友知道她做性治療師後，眼神變得奇怪，誤將她當成「代理性伴侶」（Sexual Surrogate），從性方面「幫助」病人，甚至發生性關係。Cynthia笑言許多人都有這樣的誤解，事實上性治療師的工作大多從心理層面著手，了解病人的背景、成長環境、伴侶關係、性經歷等，涉及的範疇也很廣泛，包括性別認同、婚姻輔導等。出現性問題，很多時候是心理作祟。

做性治療師被指一定「淫底」？「由得他們說吧」

有人覺得你將『性』掛在嘴邊， 一定是淫底。 何慕詩（Cynthia）

社會的「有色眼鏡」則更甚。Cynthia曾面對網絡欺凌，「我沒有刻意留意負面評論，大多是從朋友口中轉告而知。」不少人覺得做性治療師一定是「淫底」，甚至有人叫她「做雞算啦」，將「性」污名化。

面對刻意貶低的難聽話語，Cynthia顯得十分豁達，她稱不會將無關緊要之人所說的閒言閒語放在心，性治療師需要具備一種能力——不輕易被牽動情緒，「嘴巴長在別人身上，由得他們去說吧！」

何慕詩（Cynthia）豁達面對網絡上的負面評論。（黃寶瑩攝）

夫妻深愛卻無法成功做愛 感情悄然出現烈痕

從事性治療師11年，Cynthia看盡夫妻百態，即使男歡女愛，性方面卻不一定完美契合。Cynthia分享，有一對夫妻從戀愛到結婚，女方一直害怕另一半「進來」，從未成功過。他們以為結了婚，就能成功「做愛」，事實上情況從未改善，問題纏繞了十幾年，感情早已出現裂痕，成年累月下，殊不知風暴已悄然來臨。

香港常見的性問題包括男性勃起障礙；女士則是抗拒性行為，害怕疼痛，不享受性過程。而性生活不如意，必定影響愛侶之間的關係。

有些愛侶互相扶持，深愛著對方，走過人生的高低潮，唯獨少了性的高低潮。 何慕詩（Cynthia）

性與愛無法割捨

性與愛能分開嗎？「對我來說，不行。」

Cynthia認為性愛若只追求刺激，難以觸動內心深處的情感，看事物便只會流於表面，變得愈來愈膚淺，當慾望愈來愈膨脹，就永遠無法滿足。

許多夫妻忽視性問題，問題如雪球愈滾愈大。（黃寶瑩攝）

讓我感觸最深的是，我看到社會上有很多人不懂得珍惜，不珍惜自己所擁有的，不珍惜對方，不珍惜感情。 何慕詩（Cynthia）

學做「愛」，也要學做「人」

見過形形色色的人，Cynthia感慨許多夫妻明明相愛，卻總是做出傷害對方的行為。試過有對夫妻在她面前對罵，一度驚動房外的同事，「既然肯來找我，代表雙方都不想失去對方，但他們所有行為都是在互相傷害。」她不禁反問：「為何要傷害自己愛的人？」

尋找關係的出口：放下自己

除了治療「性」，也要改善「關係」。很多情侶演變成「有毒的關係」，大多是溝通不足又或過於執著，不良的相處模式讓關係繃緊如弓弦，最後一觸即發。「有位太太來見我，我形容她是『14巴港女』，她動不動就看丈夫不順眼，一巴掌就打過去。」

她的丈夫很痛苦，她也很痛苦。追根究底之下才發現，原來因為丈夫曾與其他異性調情，導致該名女求助者性格大變，對感情失去信任，進而失控。「我告訴她，溝通基於互相尊重，這是一段『give and take』的過程，你給他什麼，他就回饋你什麼，彼此互相遷就、交流，結果她很快開了竅，道理其實很簡單。」

將對方的需要放大些，將自己的需要縮小些，不要把自己看得這麼大，不要公主病發作，要看到另一半的需要。 何慕詩（Cynthia）

何慕詩（Cynthia）認為感情建立在互相尊重的基礎上。（黃寶瑩攝）

性治療師的愛情：我愛他勝過自己



常為別人解決性愛疑難，Cynthia亦很會經營自己的愛情。談及另一半，Cynthia難掩甜蜜喜上眉梢。她慶幸另一半從一開始就十分支持和理解這份職業，雙方互相了解與信任，默契程度無需言語，就已瞭然於心。二人性格相近，相處起來亦很投契，「在一起時就像兩個孩子」。Cynthia深情地說道：

我相信他是無法取代的。這份愛，是你不捨得做任何傷害對方的事。今時今日的自己會珍惜找到如此匹配的人，他比自己更加重要。

相愛，自然就會珍惜。她崇尚的相處模式是簡簡單單，有愛也有尊重，不做傷害對方、讓自己後悔的事。愛情的基礎，是從生活一點一滴的相處建立起來，反觀不少人在情感中渴望快樂，行為卻相反，變得懶惰，不願再付出，卻祈求從對方身上得到更多。「相處其實很簡單，但很多人都做不到。」

何慕詩（Cynthia）與另一半十分恩愛，二人互相理解與信任，深厚感情羨煞旁人。（黃寶瑩攝）

做11年性治療 治癒他人同時提醒自己

做性治療師最大的滿足，Cynthia覺得是見證求助者的轉變，讓破碎的關係得以修復。性治療師的工作也讓Cynthia的性格發生劇變，從過去任性、沒耐性、脾氣大，變得更有耐性，看事物更為包容。Cynthia表示在工作中引導他人的同時，也在提醒著自己，要做得更好。

「性」不只是兩腿之間的律動，更是見證伴侶相愛的親密交流。在旖旎繾綣間享受「性」之際，也該學會去「愛」。

何慕詩（Cynthia）認為性與愛不能分開，若只追求性，便無法讓愛昇華。（黃寶瑩攝）

攝影：黃寶瑩

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