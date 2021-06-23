蒼井空自爆報細數已40歲！傳奇AV女優如願嫁作人妻：我是幸福的人

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-23 18:21

蒼井空已隱退AV界，近日她突上傳影片「認錯」，坦言出道20年一直「報細數」，自爆實際年齡是40歲，而非38歲。蒼井空是日本AV女優界傳奇，2018年嫁人 之後誕下一對雙胞胎，並經營YouTube 頻道。蒼井空自爆真實年齡且公開本名是「純子」，引起網上哄動，不少網民留言支持：「不管幾多歲都可愛」、「永遠是20歲」，可見AV女神地位。

蒼井空在影片中坦言，2002年以20歲之齡成為AV女優，之後有報導寫她18歲，她也「將錯就錯」沒有澄清，因此她的官方出生日期一直是1983年11月11日她，但其實自己的真實出生日期是1981年4月26日。她在鏡頭面展示車牌，公開本名是「純子」以及出生地是神奈川。

▼▼▼點擊看：蒼井空在影片中解釋當年為何謊報年齡▼▼▼

蒼井空的影片長約9分鐘，網友紛紛留言，不少人表示支持，「幾多歲也沒關係吧！」、「40歲這樣子也太厲害了」、「不管幾歲都可愛！」等，可見AV女神地位。

沒有後悔拍攝AV：「想要結婚，想要孩子」

為何男生都愛蒼井空？蒼井空由寫真女星、AV女優，憑著甜美的臉孔、均稱的身材，一步一步成為男生心中的女神。

蒼井空曾表示，沒有後悔拍攝AV，而她一直的心願是：「想要結婚，想要孩子，我想要自己的家庭」，AV女優身份，一度令她感自卑，而要找到接受自己的人並不容易。

終於，她找到了這個人。蒼井空2018年元旦宣布結婚，她感激任職DJ的老公NON可以完全接受自己。

丈夫是要成為自己家人的人，不能不接受自己的過去與未來，因此願意娶我的男人真是非常不錯的對象。

這一句很甜，但帶點心酸，即使她成功從AV女優轉型成為明星，拍攝電影或劇集，但依然無法無視作為AV女優而受到的抨擊。

接受就是最深愛意

蒼井空曾在部落格中表示：

他不是帥哥，然後沒有錢。但是他，接受了我以前的工作。

這一句說得懇切，對她而言，接受自己的過去，比什麼都更加重要。她曾表示，不少AV女優結婚後仍要懷着愧疚過日子，而現任丈夫是一個可以完全了解自己，可以抹去自己一切不安的男人，值得她付託終生。

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因為她的背景，我們都忘記了其實愛情可以很簡單，作為AV女優界傳奇，是不少男人女目中的女神，但她心底最渴望的，是可以被愛，擁有愛情，結婚生子建立自己的家庭。

體質不易懷孕努力終成幸福媽媽

曾經有AV女優指蒼井空的孩子很可憐，因為有一個曾經拍過AV的媽媽。然而，結婚時已過了最佳生育年齡的蒼井空，仍然努力「造人」，曾因卵子少、發育不佳而不容易懷孕，但蒼井空沒有放棄，透過飲食，打針吃藥等治療，2018年成功懷孕及後誕下一對雙胞胎，作為人妻及母親的心願終於達成。

蒼井空2019年誕下雙胞胎。（IG@aoi_sola）

蒼井空，已成為AV的傳奇名字，是20歲抑或40歲也好，對影迷或許也不重要了。對蒼井空而言，更也無關痛癢了吧！因為，她已找到了幸福，正如她所言： 「一直以來我是個幸福的人，希望繼續努力堅持做自己。」

蒼井空不時在社交平台大曬雙胞胎照片，40歲的她終於如願成為人妻人母。（IG@aoi_sola）

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