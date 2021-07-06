66歲林青霞堅持不整容　減肥成功重拾美貌：不接受老醜是自討苦吃

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-06 13:00

66歲「元祖女神」林青霞，近日接受訪問暢談近況及人生觀，追求自然美的她美貌數十年不變，踏入知命之年，依然優雅嫵媚、風韻猶存。作為一代熒幕女神，林青霞無論是演藝生涯還是人生經歷都堪稱傳奇。

林青霞事隔６年之後再回歸微博。（林青霞@微博）

林青霞減肥成功重拾美貌 分享凍齡秘訣無懼老醜

近日，一直作風低調久未露面的林青霞接受《中國時報》分享了自己的近況，她表示這是自己瘦身成功後首次出鏡，愛吃宵夜美食的她體重曾一度飆升至68kg，笑言：「我抓著腰部的救生圈都覺得可笑」。為了健康，林青霞決心減肥控制飲食，僅花了半年時間便減去12kg，她坦言很有成就感，天天運動也讓她整個人從內向外容光煥發。

林青霞分享自己最熱愛的運動是打桌球，她每天都會運動1小時，打桌球不但能鍛煉腦部，還能促進血液循環，讓肌膚變得吹彈可破。對於外表，林青霞的態度展現隨遇而安的美麗淡然，從不刻意追求，亦無須執著。

66歲的林青霞依然優雅動人。（VCG）

過了60歲還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦的一件事。 林青霞

林青霞接受自然老去：這是人生的一部分

踏入知命之年，林青霞卻越活越自在，面對「老去」她欣然接受，崇尚自然美的她堅持不靠醫美讓青春常駐，追求自然地老去。由出道至今，林青霞「不食人間煙火」的美貌也曾陷入整容疑雲之中，她很早便澄清過：「我發誓，從頭到腳，沒有一個地方有整容，不過個個都說我是整容。」

▼▼▼【（按圖看）66歲林青霞堅持不整形 接受自然地老去 一代女神老了仍美？】▼▼▼

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從林青霞始至終都秉持追求自然的初心，她笑稱自己的凍齡秘訣就是「沒什麼秘訣」，她表示自己不吃維他命、不吃保健品、不敷臉，更坦率地說：「老不老、美不美麗，我完全不在乎。」相比美貌，林青霞更重視「內在美」，讀書寫作成為慰藉心靈的良藥，直言有了這個興趣，已不知寂寞是何物。

老不老、美不美麗，我完全不在乎，我認為這是人生的一部分，沒什麼好怕的，這是自然定律，你不接受也得接受，否則自找苦吃，反而是我的朋友和影迷們比較在意這個問題。 林青霞

林青霞雖然淡出熒幕多年仍風姿卓人，散發成熟迷人氣質。（林青霞@微博）

林青霞閃嫁失婚香港富商 結婚27年屢傳婚變

林青霞於1994年閃嫁香港富商邢李㷧，便為自己的演藝生涯暫時劃上休止符，享受慢活人生。曾談過多次戀愛無果的林青霞，在40歲那年邂逅香港失婚富商邢李㷧，交往了半年便閃婚。雖然邢李㷧其貌不揚，談及結婚她表示原因很簡單：「因為他願意無條件的疼愛我。」

我在香港拍了十年戲，我每天就感覺，好像在一個荒島一樣。我覺得我好孤獨我很想要一個港口，要有一個家。這個時候就出現了一個人，令我很有安全感，他有一個信念，就是對我好，就是天上的星星月亮，他都可以滿足你。 《偶像來了》林青霞

林青霞於1994年嫁給香港商人邢李㷧組織家庭。（林青霞@微博）

不過這段豪門婚姻卻並不太平，結婚26年内兩人傳出婚變的次數就有指高達7次，有傳男方因林青霞沒能為邢家生兒子而包養小三，林青霞搬離邢宅分居，甚至還有指林青霞因婚變打擊疑罹患抑鬱症等傳言，各種婚變消息傳得沸沸揚揚，不過全被林青霞一一否認，本來幸福美滿的婚姻，卻因謠言四起而將林青霞活生生塑造成一個「豪門怨婦」。

面對一切是是非非林青霞仍是不急不緩，抿嘴一笑，一笑置之。林青霞早前在微博發文罕有提及丈夫邢李㷧，間接擊破離婚傳言。如今家庭的幸福美滿，她能心無旁騖地做自己想做的事情，做真實的自己，相信這也正是林青霞能保持積極快樂的心態，同時維持優雅美貌的關鍵。

如果你問我六十歳有什麼感言，我㑹說「圓滿」，我有你們這麼多好朋友關心我，我有三個乖巧的好女兒、我有一個好老公，他們總是默默的支持我包容我。 林青霞

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只有用心生活的人，才能優雅地老去。如今淡出熒幕，醉心寫作用紙筆抒意的林青霞，仍然是影視界抹不掉的美好回憶，堪稱傳奇的各種經典角色令觀眾難以忘懷。66歲的林青霞一顰一笑，依舊滿是風韻，如今她成了優雅的代名詞，依然活得精彩，活得自信，用自己的步調延續溫婉恬靜的人生故事。

活到六六大順是我最自在、最開心、最不計較的年齡，也很希望家人朋友都開心。 林青霞

林青霞無懼自然優雅地老去，年齡不過是數字，真正的富足在於內心。（林青霞@微博）

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