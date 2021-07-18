偏好小鮮肉還是大叔的愛？4個愈成熟愈有魅力的星座快Mark實

看守好你身邊這幾個星座，因為時間會告訴你，他有多搶手！
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天秤座
天賦異稟的情商和美商，加上後天勤加苦練，天秤慢慢從拿來主義的模仿，修得自成一派的氣質。精緻的不僅是他的穿衣打扮，也是分寸拿捏妥當的待人接物。跟他在一起，除了舒服，沒別的。
白羊座
褪去了年少的倡狂和浮躁，歲月的歷練讓白羊多了幾分沉穩，卻不失那顆赤子之心。他依然保留著三分天真，四分直率，還有三分我命由我不由天的熱血。蹉跎的人在他身上重新找回青春，愛他的純粹，正如愛昨天的自己。
山羊座
少年老成，山羊和同齡人總有些格格不入。當他人歡呼雀躍著奔向生活，他卻悲觀地計算著現實何時下一場傾盆大雨。但他也並不認同這份沉重，慢慢地自省，讓自己卸下負擔，於是越來越淡然，越來越輕鬆。
容顏隨著心態變化，待到一個年紀再看，他反而是那個眼神裡依舊閃光的人，似乎定格在某一刻，再沒有變老。既有著成熟的擔當，又有著無畏的闖勁，叫人豔羨。
天蠍座
再天真爛漫的天蠍，也總有一個階段，跌得很重，如墜雲端。他痛苦卻逞強，愛恨皆偏執。放不過別人，更放不過自己。但一路修其心志，磨其體膚
到了某個點，就突然開悟了，通透了。從此，他會坦然地表達愛與欲，不再遮遮掩掩，但不執著於得到。他更會愛人了，也感受到更多的愛。
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