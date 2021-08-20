不用患難才見真情！9大特徵看清他是情場浪子還是專一老實好男人

在文章開始之前，我必須告訴妳一句真理：「男人的紳士風度，只用在深愛的女人身上。」

文：夏雪翼／滔客



怎麼說呢？其實，男性在追求階段的態度是很重要的。如果你們還沒在一起，對方就一副只想跟妳上床的樣子，妳就可以判斷出來，他對妳絕對不是真心的；男人在完全墜入愛河的時候，即使腦中有想跟妳做愛的衝動，也會努力裝得很紳士，在妳面前表現出王子般的美好形象。

所以在開始交往之前，就要努力判別自己是不是對方想認真的對象。請好好看清楚以下兩種情況對方的特徵。

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認真對待妳的男人會有這樣的態度：

一、在妳遇到困難的時候極力表現他可靠的一面，盡全力幫助妳。

二、不急著跟妳上床，見面時也不會刻意出現肢體接觸。

三、不做讓妳感覺到不安的事情。

四、即便很忙，還是願意為了見妳一面而特地安排時間來看妳。

只是想和妳玩玩的男人會有這樣的態度：

一、明知道妳需要幫忙，也只會傳訊息問「還好嗎？」

二、感覺只想跟妳上床，而且一直對妳毛手毛腳。

三、常常失聯或是放妳鴿子，讓妳很沒有安全感。

四、經常用輕浮的口吻說「妳好可口喔」、「妳就是我的菜啊」，讓人感覺很不誠懇。

五、會用驕傲的口氣和妳聊起以前的女友有多愛他等等事情，讓人覺得對方高高在上。

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假如男性在交往之前，就讓妳產生「這個人好像很膚淺又不誠懇」或者是「他說的話好像有點不尊重我……」的感受，請相信我，他並沒有用心喜歡妳，他只是一個有機會就想跟妳上床的渣男，請妳要小心別上他的當。

許多女性之所以戀愛不順利，其實是因為自欺欺人。明明隱約感覺到對方好像不是個認真喜歡她的人，卻又說服自己「一定是我想太多了」、「我會用愛改變他的」然後陷入這段注定沒有結果的愛情當中。結果預想成真，對方果然是個渣男，不但精神虐待妳，還劈腿偷吃，造成妳心靈重大的傷害，而對方卻以消失來結束你們的愛情。

但是，很不可思議的是，很多女人上過渣男的當，卻還是一再跟相同的類型交往，陷入渣男輪迴而浪費寶貴的青春。這就是沒有好好認清好男人跟渣男的特徵，如果在交往之前就仔細思考過對方是怎樣的人，放慢陷入愛情的速度，也停止自欺欺人，就能夠盡量擺脫渣男的追求，轉而接受好男人的愛情，擁有幸福的戀情。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】