MUJI、IKEA 5大免鑽牆收納好物　收納盒代替抽屜$12蚊對付死角位

【MUJI／IKEA／收納】租屋但想布置、打造個人風格，往往有不少掣肘。以下介紹5種免鑽牆、易於搬運，且價錢相對便宜的租屋收納好物，如「洞洞板」與縣掛式收納用具可增加牆面的收納空間，卻不用鑽牆；自由組裝的衣櫃與收納盒、架子，便於搬運，也可按個人需要組裝，避免買更多傢具，節省空間。



收納｜《ㄢㄢ小日常 Ann in Taipei》當中有一句說得很好—房子是租的，但生活是自己的。（taipei_serenade@IG）

IKEA、MUJI 5大免鑽牆租屋收納好物

不少人為求私人空間，都會租住房子，但既不是自己物業，在裝潢上也有一定掣肘，最基本是不能「鑽牆」，大大減少收納空間，有礙打造個人風格，但房子雖是租的，生活是自己的，以下租屋收納好物，或許可以幫忙。

以收納盒取代抽屜，便於搬運，也可按個人需要組裝，避免買更多傢具，節省空間。（taipei_serenade@IG）

YouTube 頻道《Lo-Fi House》與《ㄢㄢ小日常 Ann in Taipei》都曾分享租屋收納法，以「不鑽牆」作最大原則，分享女生如何在租住不大的房子中，以不同的收納「神器」，便利、便宜、同時又不失個人風格。例如，他們建議以無痕掛鉤配上「洞洞板」，美觀之餘更加增加收納小物、化妝品等空間。

女生大多衣物都堆積如山，建議應自由「組裝」衣櫃與架子，以收納盒取代抽屜。一來免去厚重的櫃子都需釘在牆上固定的程序、二來可按個人需要組裝，不用購買更多傢具，收納盒也便於搬運，簡簡單單就可把衣櫃及雜物收納變整齊。

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Daiso$12蚊萬用盒 對付「死角」

說到收納，必然會想到大大小小的收納盒； 但所謂整理家居，也不一定是堆砌成一屋百子櫃那模樣才算整潔。日本不少收納達人，都會在IG 分享整理心得及推介收納好物，以下整理如何以平價收納工具，例如 Daiso的盒子，便可善用空間，連死角都變得實用。

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