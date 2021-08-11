丈夫出軌強忍討好　可嵐擺脫悲劇主角到離婚自強：我比男人有承擔

憑《女生不哭》闖出名堂，歌手可嵐在事業起步卻奉子成婚，婚姻只維持4年，告別少奶奶生活，她帶着兒子離婚，還未來得及消化情緒，便要打工養家。與可嵐碰面時，她剛在電台「開完咪」，接着回到自己餐廳熟練地沖咖啡，捲起衣袖就走進廚房洗碗，此時眉宇間是剛強，回到家，她母兼父職，眉宇間是溫柔。



可嵐24歲結婚，成為全職主婦，她自比是「溫室小花」，離婚如「揠苗助长」，逼着她一夜長大。告別大屋及少奶奶生活，獨力撫養兒子，曾經日打7份工撐起頭家，捱過艱難日子，辛苦卻不用迎合討好；曾經只為丈夫而活，找不到自身價值，現在她說「我比男人更有承擔。」

可嵐經歷父母離異，結婚生子擁有自己家庭，曾是最大夢想。（歐嘉樂攝）

前夫財政支配出言辱罵：你食我嘅住我嘅

結婚生子，曾是可嵐最大夢想，與前夫拍拖1年多發現懷孕，當時她忙於錄製唱片，準備與公司提出停工，專心相夫教子，似乎連天都想幫她一把，此時她的唱片公司因市況不景結業。圓了結婚夢，婚姻生活卻不似預期。

前夫是家中經濟支柱，只要一言不合，他的一句「你食我嘅住我嘅」似乎是無敵，更會罵她是「乞丐」。旁人眼中她是少奶奶，不用憂柴憂米，現在她回頭再看，「我覺得這是種財政支配。」她婚後曾兼職教唱歌，希望分擔家計，但因前夫不喜歡作罷。

可嵐以往的重心放在家庭和丈夫身上。（IG@laucolleen）

再難聽的說話，近乎虐戀的關係，前夫公然出軌，可嵐當刻選擇強忍，「我覺得他當我是最親的人，才將情緒表露無遺。」原本不喝咖啡的她，因為前夫愛喝而學沖咖啡，為討好他而看烹飪書學煮菜煲湯，遷就迎合換不來任何改變。

前夫由「動口」變「動手」，她才醒覺，這段關係要了斷。

可嵐前夫愛喝咖啡，她為他學沖咖啡，後來離婚了，他一直沒機會喝她親手沖的咖啡。（歐嘉樂攝）

離婚陷入情緒浮沙池：我當時日日喊

人生上半場是典型的傳統女子，為家庭傾注所有心力，失婚那刻，人生如被抽空，自覺「一文不值」，情緒湧上心頭，

那時我日日哭，負面情緒宛如浮沙池，不斷幻想自己是悲劇主角，想拉身邊人落水陪我一齊演。

把自己當悲劇主角，反倒好過點，如林黛玉般生活在「大觀園」內，一日不振作，一日也可逃避現實。當時前夫不辭而別，可嵐已欠繳兩個月房租，經濟問題迫在眉睫。她明知哭也無補於事，仍打給朋友哭訴，「我朋友初初都會安慰我，突然有一天大罵我，『你唔好打嚟喊啦，其實你最缺就係錢啊！』，當下我清醒了，開始解決問題。」

可嵐離婚後一度頹然，天天以淚洗面。（歐嘉樂攝）

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可嵐重投社會的第一步，便是要放下面子身段，厚着臉皮跟業主解釋，「我負擔不起租金，希望能扣除租屋按金當交租。」

向業主請求減租 向社署申請援助應急

帶着兒子大屋搬細屋，過去是全職主婦的她身無分文，難以負擔高昂租金，於是向社署申請援助應急交租，靠着萬五元，她重新起步，日打7份工撐起頭家。

離婚的確是個轉捩點，有些人就此一蹶不振，有些人因此重獲新生，我會選擇後者。

父母離異曾抑鬱輕生：不想兒子重蹈覆轍

「我覺得離婚女性好像沒入油的老爺車，只要入返油，願意走出第一步，之後的路就會很順遂。」現在飲食生意漸上軌道，對離婚女性而言，要重新適應的不僅是生活，還有與前夫的關係。

可嵐在上一段婚姻中傷痕累累，離婚時與前夫近乎撕破臉，因贍養費問題上法庭，對方更不留情面說「一蚊都唔會俾」，她選擇放下原諒，如此氣度只是為了兒子。

可嵐選擇原諒前夫。（歐嘉樂攝）

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可嵐十多歲時父母離異，美滿家庭一下子崩塌，母親是家庭主婦，離婚人生頓失重心，終日消沉，母親的負面情緒感染到她，將父母離婚的責任攬上身；加上身為長女，要代替媽媽照顧妹妹，「明明壓力爆煲，我卻不斷死撐，試過自殺2次，最後見醫生，經過治療才慢慢學懂放鬆。」

十多年後，同樣的情節在自己身上發生，今次結局不一樣，她不在兒子面前說半句前夫的壞話，兩人依然保持聯絡，「自己經歷過（父母離異），不想將那種負面情感帶給兒子。」

由溫室小花蛻變成女強人，對愛情的態度也天翻地覆，身邊不乏追求者，但一直未有新戀情，對於婚姻更是「見過鬼怕黑」，她苦笑直言：

有時單身生活過久了，我會覺得為何要遷就另一個人，以往太無自己，現在則太有自己。

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