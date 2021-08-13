棄精算師前程寧創業迷失7年　追夢成星級花藝師: 不想做一條鹹魚

選職業要高薪賺錢，才是生存之道？精算畢業曾在金融界工作，Delores 符合了家人期望，但卻仿似迷失了自己，「每天起床不知為了甚麼」； 精算講求精準，但人生何來完美公式？她毅然放手一搏，辭職創業，兜兜轉轉多年，她終於找到花藝，比起一大堆冷冰冰的數字，她感受到人生更有溫度，每天早起都開開心心：「我不想做一條鹹魚。」



花藝師Delores曾踏足金融行業。（龔嘉盛攝）

棄精算初嘗創業失敗 發明10個辛辣麵隱藏食法：我慶幸我當時失敗

花藝師Delores出生於小康之家，爸爸白手興家，從事貿易生意，因而對自己的仔女期望很高，就算考進名校，但Delores成績不屬名列前茅，也被視為失敗，中四已被家人送往加拿大讀書。

本以為在名牌大學選修精算，2008年回港進大公司工作，月入2-3萬，準時收工，可享受周末，又符合家人願望，人生便該這樣。

「我清楚知道自己的生活並非可憐，有家人供書教學，甚至到外國讀書，雖然壓抑，但唯有選擇欣賞。」

家訓：理性是王道，感性是負面詞。 花藝師Delores

Delores不想再只滿足別人對自己的期望。（龔嘉盛攝）

然而，每天對着電腦與數字，Delores感覺身不由己，一直在滿足別人對自己的期望：「（當時）每天起床便想：唔知自己為乜，返工完全冇動力。」

在家中當「順民」多年，默默儲下20萬，2010年她決定初嘗創業，尋找「生活溫度」：「一開始兼職做相片書，希望做一些客人收到開心，自己也有滿足感的事。」做了年半，覺得分身不下，決定辭職專心發展相片書，沒有創業經驗的她，換來失敗收場。

「當時太衝，完全沒做好市場調查，想做就做，而且要求高、遇人不淑，單是建立網站已花了10萬。」Delores也自嘲，現在愛吃垃圾食物、少買衣服應該是當年窮困時養成的習慣：「我發明了10個辛辣麵隱藏食法。」

▼▼▼Delores第一次創業是做相片書，當時市場反應一般，加上經驗不足，創意失敗；但她仍感恩這次經驗讓她得益良多▼▼▼

失意時遇上花藝，學懂了...

小康中產家庭、名校出身，身邊都是身光頸靚的「中環人」年薪百萬，同學有的是銀行管理高層、大學教授，她形容自己是「地底泥」：「金融界的朋友都不明白我為何要堅持，家人也每天問我會否考慮找回正職。」

但性格倔強的她，不服輸，不願就這樣放棄初心返回職場，失意迷茫之時，她接觸到花藝。

Delores對花藝充滿熱誠。（龔嘉盛攝）

一次沒人接手的新娘花束工作，她憑着少少認知，膽粗粗嘗試，客人又沒有負面意見，令她萌生「不如以花藝從新開始」的念頭：「當時是最後一搏，考慮到年紀已不輕，不能再浪費時間，再不重回職場深怕找不到工作，其實當時已開始砌CV。」

小時愛畫畫的Delores，憑著一直被埋藏的藝術感，對整理花束、新娘花球自覺沒難度，她決定鑽研花藝，再次創業，經驗來得快樂滿足得多。

插完花感動到人，自己是非常快樂。 花藝師Delores

生活溫度更重要 無賞拍攝藝人造型照找新意

Delores到花墟與老行家談天、虛心受教，用賺來的錢出國跟不同花藝師學習，起初花藝對Delores來說只是素材、顏色，後來發現，花是有溫度、有生命，且反映插花者當時的心態：「我最喜歡一個日本老師的堂，10日的課堂要我們重複做同一步驟，就像工廠女工，有同學覺得無趣草草了事，最後一堂檢收時，他的花盤已凋謝，而專心插花的，花卉仍然盛開。」

Delores在不斷學習與拼搏的第2年，生意漸入佳景，公司有10多名員工，而她在婚禮佈置行業也有名聲，與藝人如陳自瑤、何珮瑜等合作造型照工作，她亦為張寶兒、袁偉豪的婚禮做婚禮佈置。創業近7、8年後，收入才回到當時離開金融界差不多薪金水平。

▼▼▼Delores與拍檔由小小的IG Shop起家，先賣花束、花球，後來透過不同工作機會認識更多人，不少藝人是她的客人，早前女星陳自瑤拍造型照找她合作，她亦為張寶兒、袁偉豪的婚禮做婚禮佈置，按圖看看更多Delores的作品▼▼▼

+ 6

Delores常說，花藝是充滿生命的事情，就算花漸漸失去光彩，她也想把花的美態展示出來。

她的弟弟早前開咖啡店，兩姊弟聯手，把她工作剩下和垂死的花材，透過保鮮、烘乾技術「重生」，以四季花卉作為店鋪佈置主題：「花死也有它的美態，我想用盡它，令花更有意義，就像我的人生，我唔想做一條鹹魚；」

Delores與弟弟合作開了咖啡店NATURA:。（龔嘉盛攝）

我好鍾意自己而家做緊嘅嘢，我每朝起身都係好開心，覺得好有意義。 花藝師Delores

對於花藝，她回想起都是美好的，就算通宵達旦、做搬運工人、被客人為難：「做花畀到我好多新意同驚喜，細個真係好壓抑，好少可以講我鍾意、我想做，而家就真係做得到。」

花與人一樣，生有時，死也有時，要如何在生存的時間內展示最好的美態，人人選擇不同，最重要是找到自己想過的人生。

▼▼▼Delores現為老闆，但仍然會與員工一起通宵達旦倏花卉佈置，也會在花墟推車仔，她每天都非常快樂，也感謝一班願意跟她捱的員工，按圖看看他們的工作照▼▼▼

+ 2

▼▼▼同場加映：【按圖看】近日IG冒起一個曲線簡潔的手袋，非常「打卡able」，線條令人一看難忘，甚有女星熱捧品牌by FAR的影子，竟是香港原創品牌。創辦人是兩位90後女生Angel和Celia，二人並非出身富有，更曾因創業被家人指罵：「你唔好喺度住喇。」結果手袋憑簡潔線條，終備受賞識，甚至引來淘寶店抄襲。▼▼▼

+ 6

▼▼▼同場加映：【按圖看】Angela是一位平面設計師、網絡紅人，更是位香港手帳品牌創辦人，花了10萬，籌備10個月推出了香港手帳品牌：「我沒想像過把品牌做到國際化，我最希望在香港發展，也幻想可以做到香港製造。」▼▼▼