港女移居冰島不急嫁不置業　年輕要有勇氣改變：幾時想走也會走

移民女生｜移民，有如追求心儀對像，求之不得，輾轉反側；成功後，卻又發現未必如想像般好。香港女生阿丹，中學畢業後到英國進修，偶然投出一封求職信，令她移居冰島生活多年。人人都說冰島美好，但在異地日常，她感受到的卻是一種孤獨； 她說，或許會繼續留在冰島，或許不，最重要是，有勇氣踏出第一步改變。



香港女生劉月丹（阿丹）移居冰島4年多，以「冰島島民」自居，分享生活在以極光作伴的慢活國度：「只要你是生活，不是旅遊，那你平日會遇到的問題，在國外也會遇到；極光於遊客而言是震撼；於我們而言，是日常，不過自然現象。重點不是冰島，而是改變的勇氣。」

【移民女生】要在冰島生活，先要學懂孤獨，繼而是動力（lauyuettan@instagram）

29歲阿丹是土生土長香港人，中學畢業後，便到英國修讀學士及碩士，機緣巧合下寄求職信到冰島，一擊即中，獲取錄成為旅遊Blogger，以中文撰寫旅遊資訊，開設個人專頁《冰島島民》，「名正言順」在冰鳥生活，到處遊歷。

聽起來像是「筍工」一份，她也以「冰島島民」自居，她接受《01女生》記者訪問，分享道：冰島美好，冰島也有不美好。

【移民女生】普遍香港人總愛追求的車與樓，在冰島完全不是問題，只要有工作，便一定可以置業（lauyuettan@instagram）

要在冰島生活 先要學懂孤獨 繼而是動力

冰島對香港人來說，是遙逺的，很少聽人說不好。阿丹分享，冰島人口少，沒有香港的肩摩接踵，非常尊重個人空間，擋住了便走另一邊；香港人總愛追求的車與樓，在冰島完全不是問題，只要有工作，便一定可以置業；工作上沒有壓力，下班後時間便是自己的，大家都不OT⋯⋯這些說出來，也是大家想像之內。

阿丹卻說：

凡事都有兩面，冰島是很美好，但也不一定如大家想像中完美無缺，也有它的限制。例如，當你在這兒生活，便會感受到那種孤獨，與缺乏動力。 阿丹

她說，在冰島生活，一定要懂冰島文，不然便很難融入，又有多少人可以在一、兩年內精通另一種截然不同的語系呢？

移居異地，剛開始總會感到孤獨；但這孤獨卻不只是暫時。阿丹說，於冰島人來說，孤獨與隔離是常態，有時一天說不多於10句話，不似香港熱鬧，身邊總是有人在打轉：

這兒人少，以個人為中心，不似香港時時有人圍着你打轉。若你願意，一天說不上十句說話不是困難事；至於車子或物業，在這兒根本不是甚麼。普遍來說冰島人生活不成問題，那問題便來了，生活還有甚麼動力呢？在這兒長大的人，都想離開冰島。 阿丹

【移民女生】普遍來說冰島人生活不成問題，那問題便來了，生活還有甚麼動力呢？在這兒長大的人，都想離開冰島。（lauyuettan@instagram）

與男友在冰島生活：花時間相處 不談置業婚嫁

說到移居冰島生活的「苦」，並非沉重稅項，而是那驅不散的孤獨感。幸好，阿丹跟男友一同來到冰島，同為異鄉人，也有個伴。

阿丹說，身邊不少香港朋友已在談婚論嫁，可她卻從不以年齡給自己規範：「我沒有想過哪時一定要結婚生子、結婚又是不是一定要買樓這等問題。」她解釋，冰島生活方式十分自由：「這兒有十分年輕的父母，也有人分手後與前度一起撫養小孩。這兒沒有甚麼標籤，十分尊重個人意願。」

而阿丹與男友的相處之道，也已「融入」冰島文化，她吃吃笑道：

一個人，願意花時間跟你相處就已是最甜蜜的禮物！至於所謂的將來，應該是想法是否一致，而非一定是置業與婚姻吧。 阿丹

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極光的興奮與感動： 不能幫助你生活

冰島這獨特的國度，總有過人之處，問及在冰島最深刻快樂的時刻，她深思半响，說：「深刻在於無數的『第一次』，而非『冰島』。如第一次到訪冰川，走到中段，導遊叫我們回頭看身後路，說那路在二十年前也是冰川。那種震撼，是踏在腳下，當刻才明白書本所說到的地球暖化是怎樣的一回事。」

對於人人趨之若騖的極光，也已成為阿丹的生活日常一部份：「 我明白初看極光的興奮與感動，但當你在這兒生活，極光就只是自然現象，就只是日常。兩、三年過去，那興奮與感動不能助你度日。當你需要工作、生活便也總會遇到不同的問題，而那大抵在哪兒都一樣。」

冰島天氣不宜人，時時不見太陽，抑鬱於冰島人來說很普遍。冰島人一有空便會「逃」到西班牙，阿丹也是其中之一。難得來到冰島生活，會否長久定居？她答：

我還是十分享受這兒的慢，但以一個年輕的靈魂來說，也會有種被困住的感覺，這兒機會不多。哪時想走也會走啊，畢竟，對於我來說，冰島不是重點。 阿丹

「坐這山，望那山」是一種麻藥，麻掉本來的認知能力，認定成功與快樂定在那遙遠他方。

冰島美好，冰島也可不美好，異鄉生活的經歷，令阿丹領悟，最重要是改變的勇氣，她道：

其實，即使搬到另一個國家，你沒有勇氣改變，你也是你。我們不應只看別人怎活，而是有勇氣踏出第一步改變。畢竟，人一世，物一世，就是為了快樂啊。或許我會繼續留在冰島，或許我不，且看後來我想要怎樣的生活罷。 阿丹

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說起移民，猶如與過氣情人分手，捲席離場，但求下任是更好歸宿，但別處是否一定更好？在香港土生土長的Sisi，移居英國打併多年，曾天寒地凍擺地攤賺生活費，終創立自己品牌，下嫁了英國丈夫，說得一口流利英語，後來又再移居葡萄牙。她以過來人分享，移民前想清楚自己要怎樣的生活，也要為融入別人的地方作好準備。

▼▼▼Sisi留英22年，說得一口流利英語，仍被同事叫她回學校學習英語； 點圖即看她的生活環境及兩地文化差異▼▼▼

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移民，對於很多人來說，是迫不得已，卻又帶點奢侈的選擇。80後「港女」Brenda卻有不一樣的演繹，她放下創立7年的婚紗店，帶着兒子移民加拿大，而離婚，是她決定離開的最大契機。雖然與香港可說是後會無期，對她而言，卻是人離鄉「強」，遇強愈強，總信黑暗過後，定是光明。

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