68歲婦人患靜脈曲張40年　紓緩壓力入靠它　仲可以減水腫？

都市人經常長時間坐或企，除了令雙腿容易疲勞之外，更有機會造成下肢靜脈曲張。由於初期不會有任何痛感，因此不少人都會忽視症狀，但有醫生指出，長時間站立或者坐下，會令靜脈中的瓣膜不能夠正常打開及閉合，流經的血液就會累積並形成血栓，若然血栓流經重要器官並堵塞血管，就有機會致命，所以要小心處理。



靜脈曲張是女性常見的健康與外觀問題。（iStock）

早前，台灣就有一位68歲的婦人，年輕時每天工作需要站立近9小時，長達8年，後來轉職至辦公室又長時間坐下工作，才20多歲兩小腿就出現蜘蛛網狀血管擴張等下肢靜脈曲張的病徵。不過由於沒有痛感，所以她一直沒有處理問題。直至8年前開始，半夜不時出現腳抽筋的情況，加上腫脹及痠痛症狀，逐漸意識問題已經出現。可是，她仍然沒有到醫院求診，反而誤信坊間的拍打治療，不單沒有治療效果，反而令情況開始惡化。

3年前，婦人決定求診，經醫生的診斷發現右側大隱靜脈出現逆流，需要接受微創靜脈射頻手術，其後再發現左腳都出現腳麻、腫脹及抽筋等靜脈曲張的病徵，因此再接受微創治療，才真正解決問題。

長時間站立或坐下會導致靜脈曲張，不單會影響外觀，更有機會影響健康。（Unsplash）

情況輕微可穿著壓力襪處理

醫學界認為，婦人患有靜脈曲張多年而不求診的情況並不常見，因為靜脈曲張的病症會隨著時間逐漸惡化，嚴重情況會出現腳踝顏色變深及傷口潰瘍不易癒合，甚至需要截肢的狀況。若果血栓經血管流向其他重要器官造成堵塞，更會出現致命的風險。不過，患有靜脈曲張的病症十分常見，主要是因為患者長時間站立或坐下，過多血液累積在下肢部位，進而增加下肢靜脈的壓力，引發靜脈曲張。

有醫生指，現在治療靜脈曲張的方法，只需要透過微創手術即可處理。如果情況不嚴重，更可以透過穿著壓力襪即可紓緩，病人的情況立即可以得到改善。

穿著壓力襪有助避免靜脈曲張，甚至有瘦腿的效果。（資料圖片）

穿壓力襪可「佛系」減肥！

穿壓力襪除了能夠紓緩靜脈曲張的情況外，更可以一眾愛靚的女士們「佛系」減肥方法。有皮膚科醫生表示，不少女性都會覺得小腿有水腫的問題，而穿壓力襪可以促進下肢靜脈血液及淋巴水分向上回流至心臟，改善靜脈曲張之餘，亦可以改善水腫的問題。不過，醫生提醒市民，壓力襪大致可分為醫療級別及一般級別，而前者的質地一般較緊，腳眼位置的壓力亦較大，然後順着腿部逐漸向上遞減，使下肢的淋巴水從腳底流回心臟，達至消腫的效果。