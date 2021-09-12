韓女為箍煲來港嫁人　不甘當主婦IG創業：香港生活不易但成就了我

韓國女星穿搭更是潮流指標，神劇《天空城堡》女角金寶羅、女團Girl's Day的素珍曾穿設計師品牌TAV，在韓國成為熱話，原來品牌在港誕生，由居港11年的韓國人Nikki Lee 所創；在香港創立品牌，在韓國走紅，Nikki笑指，當初為戀愛來港，沒料到接下來是一段尋找自我的故事。



TAV 設計師兼創辦人 Nikki Lee已經來港11年。（黃舒慧攝）

面臨分手來港 卻戀上這片土地

Nikki有着高挑的身材，打扮時尚，有著設計師的典型氣質，身為韓國人，卻在港創立品牌，一切可由她面臨分手的愛情故事說起。

Nikki的丈夫Jason修讀金融行業，畢業後來港工作，當時二人已經交往6年，Nikki指如果不跟隨，感覺便要分手，但自問當時的英語水平只是「Hello, Bye, I’m fine, thank you」，剛好有家人在澳洲便先到澳洲讀書。

Nikki為了賺取生活費找兼職，意外獲得機會開拓網上購物事業，一待2年，突然收到一通分手電話：「他無法再遠距離戀愛，在香港遇到另一位女生，要是我再不來香港，他就放棄我們的感情。」Nikki當時想分手就分吧，兩人同意分手前要見一見面，沒想到她來到了香港，除了認定終身，亦戀上東方之珠的香港。

▼▼▼Nikki在2010年第一次到香港，沒想到再來的時候便是定居，她指對香港是一見鍾情，國際大都會令她不感距離▼▼▼

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「2010年，我飛到香港見男朋友最後一次，這次令我改變想法；當時在澳洲雖然事業運很順利，人工比韓國高，卻一直遇到種族歧視，對我說一些粗糙說話，其實內心不太好受。」

Nikki形容對香港的愛是「Fall in Love」，一見鍾情，在她認知中，香港只是一個小城市，購物天堂，初遊香港，發現她蘊含着多元文化，互相尊重，願意接受新事物，她說：「在韓國，大家看到外國人便耍手擰頭；在香港，每一個人都很好，願意幫助外國人，令我很融洽。」

Nikki 當全職人妻、人母覺得心靈缺少一塊。（黃舒慧攝）

居港11年曾迷失 開品牌找到自我

來港結婚、生活與工作，一切如願以償之際，她發現，身在香港，仍然被韓國傳統思想掣肘，婚後要離職當全職人妻、人母。Nikki 說，那段時間非常迷失，每天在家便是等丈夫回家，做家務、下廚，一式一樣的生活，自覺人生沒有目標，她形容：「I feel so lonely.（我感到好孤單。）」

Nikki不滿現狀，決定先回到校園進修，由於當初沒有完成澳洲的碩士學位，自己一直感到遺憾，她決定以此為目標，朋友、同學都認為她時裝設計上有天賦，建議她自創品牌，剛好PMQ在招攬本地設計師，她便決心走出創業第一步。

▼▼▼Nikki對「TAV」親力親為，由零開始，用半年時間去準備品牌，希望做到永恆設計、 永續面料，也特意飛回韓國找布料，按圖看看她的設計▼▼▼

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如果在韓國，Nikki可申請創業資金，但在香港，外國人身份難獲申請資助，她自掏百萬元創業，為了實現「made in Korea」的設計，她經常兩地穿梭，找材料、與廠家洽談、打理店舖一腳踢。

當時Nikki已為人母，小孩還小，她放下整頭家，全力一試：「小孩在哭，我都沒時間理他，忙着打點品牌，我常想如果我是單身、年輕些，或許沒那麼辛苦；感恩有丈夫無條件支持。」

2020年，她創立的TAV面世，但這才是開始，為控制成本，每件衣服只能做2-3件，公司一天可以沒有營業額，她堅持服務每一位顧客，落力介紹設計，歡迎試穿，就算做不成生意也不感灰心，一心希望更多人體驗韓國與香港元素融合的設計。

▼▼▼《天空城堡》的女演員金寶羅穿上了TAV的服裝，令品牌在韓國的知名度急升，陸續有不同明星的造型師聯絡她們，Instagram的追蹤人數達1.1萬，按圖看看有哪些韓國女星也穿了TAV的設計▼▼▼

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店舖營業額慘淡，幸好Nikki 亦同時營運Instagram，韓國神劇《天空城堡》播出時，女演員金寶羅上傳一張照片，原來她身上穿的，便是Nikki 的自家品牌服飾，瞬間為她打響的知名度，同款瞬間售罄， 也逐漸獲得韓星注意，主動聯絡提出要穿她的品牌設計。

「韓國人喜歡買明星同款，只要有明星加持的品牌都會非常受歡迎；陸續有不同明星的造型師聯絡我們；」韓國演員高雅羅、韓寶凜、女團Girl's Day的素珍、香港《全民造星》的卡文等，都曾穿上她的設計。

Nikki 說，本來大可安心全職當家庭主婦，但她總覺得，心靈缺少一塊，創業之路，她明知或許不能回本，但想用3年時間證明自己；現在品牌打開點知名度，客人欣賞她的設計，已令她有動力向前；希望在海港城開店，也做到了，Nikki笑指，每天還在燒錢：「雖然韓國銷售有增長，但香港開支大，所以仍是虧蝕中。」

金錢不是所有，重要的是如何生活。 TAV 設計師兼創辦人 Nikki Lee

Nikki很高興在香港創立自己的品牌。（黃舒慧攝）

不再是傳統韓國女人：香港成就了

香港創業不容易，租金又高，設計行業也是不容易突圍。Nikki卻說，其實在韓國的壓力不比香港少，日常生活尤甚：「你在韓劇看到百貨公司銷售員會鄙視窮女主角是真的，韓國人喜歡對人評頭品足，如果到江南地區，就像香港中環地段，如果不打扮好，不拿個名牌手袋，一定一會被人少看，相反，香港並沒有這樣的情況，他們都很友善。」

每次我踏進（香港）入境大堂，I feel like home（感覺回到家）。 TAV 設計師兼創辦人 Nikki Lee

▼▼▼Nikki的家人都是韓國人，卻偏偏愛上香港，香港令Nikki生活不感束緊，她喜歡香港的生活、食物，更喜歡香港願意接受多元文化的傳統▼▼▼

Nikki指如果當初沒有選擇香港，她一定是位「Typical Korean Woman（傳統韓國女人）」，相夫教子，就這樣渡過一生，現在她可以在香港做一個「Working Mom（職業婦女）」，雖然不容易，但她非常享受。

曾在3個地方生活，被問到最喜歡哪一個，Nikki認真思考一回，終是香港：「在韓國成長非常痛苦，很多錯敗的回憶；在澳洲，事業很好，卻常遇到種族歧視；在香港生活不容易，創立品牌花錢花時間，到現在還是負增長，我想還是選擇香港，她成就了今天的我。」

▼▼▼同場加映：【按圖看】近日IG冒起一個曲線簡潔的手袋，非常「打卡able」，線條令人一看難忘，甚有女星熱捧品牌by FAR的影子，竟是香港原創品牌。創辦人是兩位90後女生Angel和Celia，二人並非出身富有，更曾因創業被家人指罵：「你唔好喺度住喇。」結果手袋憑簡潔線條，終備受賞識，甚至引來淘寶店抄襲。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】Angela是一位平面設計師、網絡紅人，更是位香港手帳品牌創辦人，花了10萬，籌備10個月推出了香港手帳品牌：「我沒想像過把品牌做到國際化，我最希望在香港發展，也幻想可以做到香港製造。」▼▼▼