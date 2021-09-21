香港首位躋身奧運體操女將　34歲仍參加國際賽：欣賞自己還做到得

【香港運動員｜黃曉盈】奧運或全運會鎂光燈照不到的地方 ，仍然有不少運動員默默努力奮鬥。黃曉盈（Angel）是港隊史上首位躋身奧運的女子體操運動員，更創下平衡木動作「黃曉盈跳」，經歷受傷及感情挫折，她「奇蹟」般回到競技場上，今年9月，她以34歲之齡代表香港出戰「體操界世界盃」。以前的她會想：「這年紀，還跟『𡃁妹』爭甚麼？」但走過運動員生涯的高低潮，如今的她，更懂得欣賞自己：「我還做得到！」



【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈終於等到今月在斯洛維尼亞舉行的「體操界世界盃」，黃曉盈被教練挑選，代表香港上陣。（受訪者提供）

普羅市民，未必人人運動，但以「運動精神」應對人生無常，必有得着。

黃曉盈自4歲開始學習體操，10歲便加入香港競技體操隊至今，多年來代表香港參加不同國際賽事。2012年，成為首位躋身奧運的女子體操運動員，代表香港出戰倫敦奧運，參加平衡木、自由體操、跳馬和高低槓四個項目。

首位女體操運動員出戰奧運 創「黃曉盈跳」

黃曉盈所創的新動作－踏板前空翻180度轉體上木，在倫敦奧運的平衡木項目亮相，被命名為「黃曉盈跳」。黃曉盈的女子全能成績排名52位，雖然與獎牌無緣，但能留名倫敦奧運，跳出以自己名字的體操動作，這成就已足以自豪。

【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈在平衡木中創下新動作－踏板前空翻180度轉體上木，被命名為「黃曉盈跳」。（受訪者提供）

當年這一跳，黃曉盈不過廿多歲，其實在體操運動員來說，已不算年輕。國際體操總會將大型比賽參加者的最低年齡限制為16歲，不少國際頂級賽事的體操運動員大多20歲以下。

黃曉盈稱，很多人以為，最佳狀態是16至18歲，她也曾以為自己只20多歲便會退下來，沒想到但今年以34歳之齡，仍然沒放下體操，今月9月初，她還與比她年輕得多的隊友，參加斯洛維尼亞舉行的「體操界世界盃」。

【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈以34歳之齡，仍然活躍體壇，不但參加比賽，也當上教練。（受訪者提供）

體運員的體能，無可避免隨年齡下降，但經驗與智慧卻是年月累積下來的本錢。黃曉盈說，年紀少的時候，甚麼項目都參加；現在只專注一、兩項，她一方面繼續練習，仍然上場比賽，另一方面，她亦當上教練，訓練港隊成員，被稱呼為「大運動員」，她也曾心裡不是味兒：

以前會想，以我這年紀，還跟「𡃁妹」爭甚麼呢？但現在我覺得，我還做得到，是一件好事，要欣賞自己。 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈分享，能參加在斯洛維尼亞舉行的「體操界世界盃」，興奮又緊張。（受訪者提供）

而她的豁達，則是從運動員生涯所經歷的苦換回來的。說到黃曉盈人生中的挫敗，翻看昔日關於她的報道，都會提到2015年，她備戰里約奧運，練習高低槓時跌了下來，左腳膝蓋落地，左腳膝蓋一共4條十字韌帶斷開撕裂，要進行兩次手術，接下來的5個月也要以輪椅代步。

男友出軌兼二次受傷 一月內跌數公斤 令我懷疑自己價值

受傷後，黃曉盈未有放棄，堅持傷癒後重新訓練，她說：

有些運動員好決絕，受傷後就便宣佈退役，但我不想成為這樣我運動員，我不想在最低谷時離開。 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈在2017年克服傷患，雖要放下主項跳馬，但她入圍全運會，可惜卻在翌年亞運將至時，她左膝再次受傷，亞運會無望。（受訪者提供）

黃曉盈在2017年克服傷患，出席全運會，但之後就遇上雙重挫折，拍拖7年男友出軌，雙重打擊，身心崩潰，她茶飯不思，天天都哭到累極才睡，一下子暴瘦，而她本來寄情於2018的亞運會，希望創下成績，或可光榮退休，但因為左膝又再傷了，因而無法參加，愛情及運動員生涯受挫，一生的目標及計劃都被打亂。她回憶：

我好灰⋯⋯我真係跌到最低，男友出軌，即是放棄我去找另一個，我算甚麼？我再次受傷，或許不能再上場，但若我不是運動員，那我是甚麼？ 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】黃曉盈回憶：「以傷患來計算，第一次最傷；以傷害來計算，第二次最傷。」（黃舒慧攝）

人生盡是不能控制的事 但不跟計劃走 不代表不好

「以傷患來計算，第一次最傷；以傷害來計算，第二次最傷。」幸好當時她正在修讀中大碩士課程，可分散部份注意力。手術後2個月，她問準醫生同意，往挪威當交換生，跳出自己熟悉的地方，同時也暫時放下運動員的身分。

暫停訓練，沒了男友，卻得到跟自己相處的時間。從前覺得自己不是運動員，便沒有價值，但經此一役，卻發現世界很大，自己很眇小。她說：

我們常常抱怨，就是自己的問題最重要。常問：為何是我？為甚麼發生在我身上？但太執著，便會放大問題，人生在世，有問題其實正常得很。就如體操是重要，但很多事情，都很重要。 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】手術後2個月，她問準醫生同意，前往挪威當交換生，跳出自己熟悉的地方，同時也跳出運動員的身分。（受訪者提供）

心裡的傷口治好了，經過不斷努力，她終重返運動場，醫生也稱之為「奇蹟」；換了心態，黃曉盈更懂得以平常心面對人生：

作為運動員，也是擅長訂立不同目標，依計劃前進，這使我不斷進步⋯⋯但人生不是這樣，人生就是不會依計劃走，但這不代表不好。 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】因為疫症，比賽取消、延期，訓練中心關閉，也曾令她迷惘與沮喪，她分享：「有很多擔憂，如果有更穩定收入，家人是不是會更安心？」（黃舒慧攝）

疫情下公園設備當訓練「器材」：看不到目標 但我不想因為疫症退下

「新冠肺炎」肆虐的這兩年間，不少人的生活受到嚴重影響，黃曉盈也不例外。

雖然已逾30歲之齡，但其實近年她在公開賽表現不俗，本來狀態大勇的她，有信心在2019年亞洲錦標賽中再奪佳績，但因為疫症，比賽取消、延期，訓練中心關閉，一度曾令她感沮喪，但那樣努力才走出傷患，可重回比賽場上，不想因為疫症退下。

很多事情不到我們控制，但也有些事情是我能做到的，重新審視整個情況，盡力做，即使比賽無期－現在我可做到甚麼？就是把器材揹過來（公園）訓練，維持最佳狀態。 黃曉盈

【香港運動員｜黃曉盈】於是，疫情期間，黃曉盈天天來到在家附近的公園訓練，也邀媽媽參與，作伴更有動力。（黃舒慧攝）

疫情期間，黃曉盈未有停下練習，她天天在家附近的公園訓練，高難度動作難以在公園訓練，她會把瑜珈墊放地上，練習旋轉、拉筋等基本工；長椅扶手，可作「一字馬」拉筋；公園「高低杆」，可練臂力。至於樓梯般的訓練架，一腳踏上去也可訓練彈跳與平衡。

她說：「運動令我追目標走；過去的經歷，卻令我懂得放開，所謂目標，不一定是要進步，一天完成了甚麼，也可日是你的目標。完成不了也不要緊，最重要是盡力而為。」

終於等到今月在斯洛維尼亞舉行的「體操界世界盃」，黃曉盈成功獲選上成為香港隊代表之一，以34之齡代表香港作賽，在平衡平上獲得21位 。

▼▼▼點擊看黃曉盈如何在公園訓練：長椅扶手，可作「一字馬」拉筋？▼▼▼

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運動員，於很多人來說，不算一份職業，也不能當一輩子，黃曉盈也從不把這身份當成工作，暫時，她也未想過退下：

我當了超過10年的運動員，我不喜歡把它當工作。於我而言，當運動員是－你找到一件你好喜歡的事，你做得好，好到成為精英，重點在於賺到多少錢，是多麼幸福的一件事。 黃曉盈

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