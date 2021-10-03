一個人的自在｜同居分手後愛上獨居　 租200呎蝸居「逼住」勇敢

獨居女生｜擠逼世代，居住空間矝貴，獨居變得奢侈，但不少香港女子，就算再大困難或金錢負擔，也決心獨自居住，即使養一頭貓或狗，總之不隨便抓個男子作伴同居；對獨居生活的追求與想像，非單位呎價可量度。



27歳的莫家琪，是舞蹈員，也是舞蹈老師，入行愈10年，近期MIRROR演唱會以及《全民造星IV》，她也有參加演出。

今年年初，她與同居伴侶分手，開展獨居生活，疫症影響，曾經3個月沒收入，為交租要做多份兼職。獨居，本來應該是負擔，卻也「幫」她捱過難關。

她說：「獨居，給我勇氣，也令我成長，原來很多能力都是逼出來，一個人可做很多事；望住自己戶口儲蓄愈來愈少，也曾好擔心，後來卻改變了想法，當下你擁有、「夠用」、當刻做好自己就可以，不要因為害怕（單身或經濟），而跟錯的人在一起。這單位，每分每秒我都覺得值得，那便是值得。」

獨居女生｜家琪最近一次就是MIRROR的演唱會，更參加了《全民造星IV》。（黃舒慧攝）

自少沒自己房間：零晨3點客廳排舞

莫家琪自小喜歡舞蹈，中學開始學習跳舞，中五畢業後便專心發展作為事業，後來開班教學，也參與演唱會演出，多年來一直是自由工作者，工作量不穩定，暑假是「旺季」，考試季節便是「淡季」，收入每月約有二萬多，生活不成問題。

家琪稱，自少與家人居住，卻一直沒有自己的房間，偏偏她需排舞，也需獨處空間來構思舞步，於是零晨時份，待家人都睡著，便戴上耳機在客廳中排舞。

後來，她搬到拍拖3年的伴侶家中居住，但因與其家人同住，她終日「屈」在房間，似住「劏房」。二人終決定搬出，共同租住紅磡區一個200呎的開放式單位，租金$8200，一起負擔也不算吃力。

獨居女生｜家琪現在會在在家中構思舞步。（黃舒慧攝）

曾3月沒收入 兼職維持生計：當刻做好自己就夠

不過，同住1年後，二人分手，對方遷出，由同居變獨居，租金開支便只有她一人負擔，當時疫症肆虐，家琪的工作受影響，曾整整3個月零收入，雙重打擊下，她說：「有一段時間好灰，好像沒人幫我。」

她回憶當時情緒抑鬱，只想「摺埋」自己也不想見朋友，甚至想過從此不再跳舞。10年專業，變成無用武之地，幸好，「總要交租」信念，令她不得不堅強起來，首次做「朝9晚5」的文職工作，又到朋友蛋糕店兼職，甚至拍短片當「KOL」等等，她回憶：

嘗試做，總好過甚麼也不做，唔死得已經偷笑。 家琪

獨居女生｜家琪本着「總要交租」信念，找不同兼職工作。（黃舒慧攝）

當時每月收入也只有數千，勉強幫補開支。她說：

看自己戶口內金額愈黎愈少，都會好擔心，但唯有調整一下自己想法。從前，我常擔憂將來；但現在會想，當下你擁有就足夠，做好當刻的自己就夠，擔心不來。 家琪

獨居女生｜家琪現在回望，說：「所以你看，堅持多重要！但若真正喜歡一件事，也不會覺得辛苦。」（黃舒慧攝）

結果，她拍片介紹新居的短片，引來Viutv節目《納米無明火》的採訪，後來又為MIRROR的演唱會伴舞，舞蹈班也開始恢復。最忙的時候，每天工作12小時。

家琪現在回望，說：「所以你看，堅持多重要！但若真正喜歡一件事，也不會覺得辛苦。」

同居變愛上獨居：獨居「逼住」勇敢 一個人原來更自在

本來是二人共居的「愛巢」，後來變成一個人獨居。家琪萬萬沒想過，獨居本是她的負擔，後來也「幫」她捱過難關。

她自言自己本來是「癡身」情人，跟很多女生一樣，怕孤單，身邊總要有伴，而租金昂貴，一人負擔不容易，但她卻說：「但若因為怕，而跟一個不適合的人一起，我寧願自己一個。」

獨居女生｜家琪分享，一個人原來可以好自在。（黃舒慧攝）

家琪說，不論是家居生活或人生的疑難，只要有人在身旁她就會倚賴，她說：

你總希望別人幫你解決問題，但其實一個人，並不是那樣難，獨居是「逼住」要勇敢。 家琪

家琪分享，她第一次獨居，第一次以殺蟲水「淹死」家中蟑螂、第一次常常煮飯、第一次擁有真正屬於自己空間、第一次學習自處。她說：「一個人住，你就可以決定幾時拖地，幾時洗衫，做甚麼就做甚麼，一個人原來可以好自在。」更重要是，可以決定自己的生活。她說：「自己一個，才會了解到自己，才可獨立與成長。」更笑指：「將來或會有人陪伴，所以現在更要珍惜現在的時間。」

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租屋住不值得？我在這兒的每分每秒都值得

了解自己，或許不難；把真我實踐，才困難重重。女子獨居，在香港實屬「奢侈」，租金一去不復返，家琪卻說：

家，應該是一開門，就感放鬆與放下所有，是一個放空與思考的空間，不只是用來睡覺。我寧願賺少一點錢，都想自己過得舒服些。 家琪

家琪喜歡在小廚房煮咖啡與早餐、坐在地台練琴、最愛坐在窗前的高桌吃飯、閱讀與冥想：

在這兒，我睜開眼的每分每秒我都覺得值得，那便是值得。 家琪

獨居女生｜正正是獨處時間多，也令家琪解開許多心結。（黃舒慧攝）

不計較成果，或許才會得到更多。正正是獨處時間多，也令家琪解開許多心結，對自己的想要的生活，也更堅定。「很多人覺得，女子要嫁人、要買樓，其實兩者都不是必須。」家琪指自己即使有積蓄，卻從來沒想過置業，單身生活也快樂，指：

安全感不能由物質與別人身上得來，你追求愈多，就愈會失落⋯⋯安全感應由自身而來。每個人到死那刻，甚麼都帶不走，唯有經歷與感受隨身。

於是家琪拋開先前的懷疑，鼓起勇氣參加《全民造星IV》，更學習唱歌，她分享：「最後也不知會怎樣，但於我而言，成功不在於最後拿到第幾名，而是進步了多少，相信這必定會是難忘的一次！」

佛家有個說法，「慎獨」重要，獨自一個，可觀照自身，言行心口如一便是坦蕩；獨居，是每人必經的修行。



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