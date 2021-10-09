Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》近日紅遍全球，較早前劇中四名主角主角李政宰、朴海秀、魏嘏雋（魏河俊）及鄭好娟（鄭浩妍）現身著名美國名嘴Jimmy Fallon節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，在劇中飾演脫北者姜曉的鄭浩妍在節目中表現引起網民熱議，不但打扮相當漂亮，更以一口流利英語與主持人對答，展現了與劇中截然不同的氣質，令觀眾相當驚喜。而節目片段上載至YouTube後更引起網民熱議，大讚她氣質非凡。

現年27歲的鄭浩妍身高約176公分，2013年時她在《挑戰！韓置超模》中奪得亞軍後正式出道成為模特兒。而她出道後令人留下印象的原因，近日令網民議論紛紛笑言原因「勁離奇」，有指她早期因以一頭長紅髦髮示人，有傳其性格亦相當直率，令她在韓國本土爆紅。

其後鄭浩妍前後在紐約、倫敦、米蘭、巴黎等四大時裝周現身，更曾擔任首爾時裝周模特兒，後來簽約ESteem模特兒公司。2017年，她獲得「models.com」頂級新手以及年度模特的提名；2018年被世界模特網選為全球排名前五十的超模之一，被Vogue稱為「韓國的下一個頂級模特」（Korea's next top model），近日她更被LV選為新任全球大使，踏上事業高峰。

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