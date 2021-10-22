【仿妝挑戰／化妝技巧】杜小喬（改名杜以辰）一直被網民冠以「娘娘」、「女神」等稱號，近年依舊活躍於YouTube及電視台節目的她，早已從少女褪變成輕熟女，今次01女生邀請她參與「仿妝Challenge」，一改過去少女裝扮挑戰仿妝BLACKPINK@LISA，從妝容著手變熟女風，配合型格穿搭風格，搖身一變成混血美女。
你又覺得佢今次Challenge成唔成功？點擊睇片啦！
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