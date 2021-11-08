郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）自從在2016年與李冠峰結婚後，已甚少參與電影演出，曾經參演《一路向西》、《喜愛夜蒲》系列的她，幕前形象予人「貪玩」感覺，事實上她婚後接連誕下三名女兒，專心照顧孩子，熱愛家庭生活。



早前記者到訪Celia位於屯門的獨立屋住所，她指整間屋的設計都與丈夫討論過，花園、大廳以至天台，大部份家具都為孩子而設，設有泳池、夾公仔機及波波池等。她笑言曾向老公「扭計」，反問「點解成間屋都係細路玩嘅地方？」作為全職媽媽，她自言偶然也需要私人空間，所以她在屋內特設麻雀房、私人影院等開譬自家貴婦小天地，希望女兒和自己都能享有私人空間歇息。

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