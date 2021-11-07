現今男女婚後離婚、再見亦是朋友等情況比比皆是，而離婚後再展開新的感情亦是個人選擇。不過早前有網民在臉書群組，留言分享她與男友的一段關係時，即時引起網民熱議。



有女網民在臉書專頁留言，指自己的男朋友是一名離婚男士，其男友與前妻育有一名兒子，在結束婚姻後，他認識了樓主兩人亦開始交往。樓主在留言中直指這名男友「把自己塑造成暖男，沒想到卻是一個渣男」。她在帖文中直言，她與這位已離婚男士在交往期間，男方訛稱他與前妻的兒子是他的弟弟，樓主其後更發現他「離婚後還跟前妻在一起」，而且當她跟離婚男在一起時更發現對方「還勾搭上另外一位人妻」，直言「前前後後不知道（男友）一次交幾（多）個（女友）」。

有網民留言分享自己愛上離婚渣男經歷。（《犀利人妻》劇照）

樓主在帖文中直斥男友：「我也不知道你是有多麼缺愛啦」，直言自己識錯男友，還表示離婚男更曾向他借錢，不但未有還錢而且更「玩失蹤」，借自身經歷向網民們說：「真的是選男友要慎選，可憐哪」。