《梅豔芳》這部電影，作為女性很難不動容，電影圍繞著梅艷芳在不同階段遇上不同的人，而每一個人的出現都教會她一點道理。梅艷芳是俠女，好友眾多；梅艷芳是神經大條的小女孩，初出道時遇上劉培基可愛萬分，但電影中的梅艷芳，一生最缺的卻是一份屬於她自己的愛。



電影中其中一幕是梅艷芳生命中最後一次演唱會，演唱會上她說：「我嫁咗畀舞台，嫁咗畀你哋（歌迷）。」她穿上婚紗，隻身站在舞台上，很多人會形容她真的很渴望愛。愛情、親情和友情是《梅艷芳》這部電影的重中之重，戲中的後藤夕輝，觀眾都能理解角色是參照梅姐其中一段戀情男主角近藤真彥，可惜這段情最終無法開花結果。而電影中有用較多篇幅去描述的，就是阿Ben，這角色就是曾經與梅姐有過數年短暫戀情的林國斌。兩段情，戲裡戲外都無疾而終，兩段戲都描繪了梅姐是何等渴望結婚、生兒育女，但戲中的梅姐從沒說出一句「點解我咁唔好彩」諸如此類的埋怨。

王丹妮在戲中飾演梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

悲痛欲絕卻從不埋怨

電影中段，提到梅姐在新秀大賽後走紅，她與姊姊梅愛芳（廖子妤飾）在大排檔的一幕戲。兩姊妹童年時一同在歌舞團唱歌，憧景入行靠唱歌搵食，但兩姊妹當時一同報名參加新秀大賽，妹妹入圍，姊姊卻被淘汰。戲中的梅艷芳（王丹妮飾）在該場戲中安慰姊姊，姊姊顯然感到失落，嘴裡卻說「冇事」。整部電影用了不少篇幅去描繪這對姊妹之間的深厚情感，電影其中一幕談及兩人對姊姊結婚的討論，提到梅艷芳個人對姊姊比她先結婚的看法，兩人為此鬧脾氣，但梅艷芳仍然笑著送姊姊出嫁。而關於姊姊梅愛芳的篇幅，全戲最令人感動的一幕，相信是梅愛芳病榻臥床的一幕，她哼唱著歌，回想當年。現實中，梅愛芳於1990年證實罹患子宮頸癌，與病魔對抗10年後於2000年病逝，戲裡戲外都有這一段故事，梅姐同樣沒有怨天尤人，默默接受命運安排。

電影《梅艷芳》中由廖子妤飾演梅愛芳（右），圖左為王丹妮飾演的梅艷芳。（《梅艷芳》劇照）

《梅艷芳》末段，講述她積極為慈善出力，其間證實罹患癌症，偏偏在這刻，她提出要舉辦音樂會為社會大眾打氣，臉帶笑容積極推動這場音樂會；及後她病情愈趨嚴重，她的徒弟、助手都苦著臉度日，她卻向徒弟們說：「我都未死，等我死咗先咁嘅樣啦！」

梅艷芳一生都在「熱鬧中的孤單」度過，她遇上過不止一個壞男人，她面對過摯友不辭而別，她亦曾與世上最親的人告別。這位香港女兒的溫柔在於她的堅強和勇氣，或許我們會解讀成對人歡笑背人垂淚，但這卻是梅姐一生留給這個香港最美、最溫柔的禮物，她的人生的確很苦，但從來獨自承受，把命運視作試煉，從不喊苦。

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