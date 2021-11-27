何雁詩與鄭俊弘早前補擺酒正式成為鄭太，近日離巢無綫往外闖的她，首次接受陳志雲YouTube頻道節目訪問，暢談事業及過去感情生活。她在訪談中提及不少過去未曾公開提及的事件，包括她被指搶人未婚夫，介入鄭俊弘與未婚妻成第三者事件，以及首次公開承認曾與無綫小生謝東閔拍拖。



今年28歲的何雁詩在節目上憶述她與鄭俊弘感情，她指兩人在無綫認識多年，直至簽約同一間唱片公司後，關係更密切。何雁詩指當時兩人經常見面，慢慢產生感情。「當時我問佢咁我哋依家嘅關係即係點，不如我哋試吓喺埋一齊。」阿詩指與Fred拍拖後，被傳媒踢爆鄭俊弘有女朋友，而且更有傳兩人已進入談婚論嫁階段，她頓時被網民狠批是第三者，甚至是「搶人老公的小三」。

何雁詩近日接受陳志雲訪問。（影片截圖）

阿詩解釋自己當時根本不知道Fred有女朋友，更向傳媒表明「我清者自清」，直言自己當時說話「唔經大腦」，「有啲網民會話你根本唔係清者」。她指當時壓力極大，第三者事件轟動全城，大批記者連日留守她住所附近，令她與Fred出入不方便，「嗰陣問朋友借咗架van仔，我同Fred出入就瞓喺車尾」。阿詩又指當時家人對她無限量支持，「佢哋默默支持我，會買嘢畀我食。」

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阿詩在訪談中談及她喜歡Fred的原因是「因為佢靚仔」，她笑言無綫很多男同事都好靚仔，陳志雲隨即問她「你係咪同過謝東閔拍拖」，阿詩最先露出尷尬笑容不置可否，後來她又說「我從來冇公開認過㗎喎」，露出尷尬笑容承認兩人曾經交往，其後陳志雲再三追問交往過程，但阿詩只以一句作結：「佢係一個好好嘅男仔嚟嘅。」