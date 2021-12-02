豐胸｜按摩乳房簡單5部曲　緊緻胸部預防乳癌　回復彈性輕鬆升Cup

按摩真能讓胸部變大？



按摩乳房真的會讓罩杯升級嗎？這是女生們非常關心的問題，但如果要知道答案，就要先了解胸部的組成。乳房主要由脂肪組織和脂肪細胞（Adipocytes）所構成，而這些組織對刺激很敏感，所以透過胸部按摩，能刺激支撐胸部的各種組織和淋巴循環（Lymph Circulation），有助於乳房變結實，除此之外，透過按摩也能釋出健康荷爾蒙，促進催產素（Oxytocin）分泌。

按摩胸部的好處

由於按摩胸部會促進分泌催產素，能抑制乳癌，並舒緩經前症候群 （Premenstrual Syndrome, PMS），還能降低囊腫（Cysts）產生的機會，另外，時常按摩乳房也能讓胸部更緊實有型，同時讓胸部組織獲得更多氧氣、養分，並去除毒素；用正確方式按摩乳房，也能檢查乳房是否有異狀，是預防乳癌的重要檢測方式之一。

按摩技巧小撇步

雙手用適度力道，以畫圓、往內以及往上的方向按摩胸部 5~10 分鐘，每日兩次，透過按摩，能促進周遭的血液循環，因此能刺激乳腺（Mammary Glands），增加乳腺，並使乳腺變得結實。另外，可以在沐浴後，搭配按摩油或是美胸霜來作按摩，讓效果更顯著。

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按摩胸部 5 步驟

用按摩精油或美胸霜輕揉胸部，減緩因摩擦造成的不適，身體會比較舒適。

從胸部中心開始按摩胸部，手掌請確實附著乳房，接著由胸部內側往外側按摩，再由胸部外側往內側按摩回來，並重複上述動作 20 次。

接著從腋下與胸部之間的位置，開始按摩，沿胸部上面按揉，往胸部內側按揉，並重複約 20 次。

雙手先捧一側胸部，輕輕往上抖動，接著在另一側胸部重覆一樣的動作。

重複步驟 2，力道可放輕一些，這時不需將乳房再往內側推。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：按摩乳房好處多！緊實胸部又預防乳癌】