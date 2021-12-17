【穿搭技巧／襯衫】01女生全新影片專題邀請多位IG紅人嘗試模仿不同女藝人的穿搭，由網紅自行揀衫配襯出她們的個人特色。第3集我們請來網紅Catherine，擁有一身健康膚色的她，今次將會挑戰變裝成凱特皇妃的優雅穿搭風格，即刻點擊睇片！



編導、剪接：黃卓敏、江智騫

拍攝：江智騫

服裝提供：H&M

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