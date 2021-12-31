12生肖上半年整體運勢｜屬兔者得貴人相助　屬牛者愛情事業兩得意

2021年隨著疫情的高低起伏很快就過完了，大家都期待新的一年會有好的發展，希望2022年不僅能讓生活回歸往日，還能創造更多機會。《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》裡面的十二生肖運勢籤詩，是由台灣萬巒宗天宮眾神明所出。如果您的所屬生肖運勢偏弱，也不必太過緊張或消極，只要進、退時間點掌握住，都可以逢凶化吉，並且有貴人相助。



【鼠】

從農曆正月初四開始走上半年運勢，整體來說還不錯，過去所面臨的一些挫折，將會在上半年雲開月出，想做之事都能夠達到自己的期待。

運勢既然不錯，在事業上也會跟著不錯，尤其是想在這段期間換工作的屬鼠者，有機會找到適合自己發展的事業，更會遇到賞識自己的貴人。

需要特別注意的是，農曆四月五日到農曆六月二十五日期間，運勢會走到小人關，因此建議這段期間裡如果遇到有人建議、邀請你投資、有金錢上的借貸關係，都要盡量避免，如此將能夠大事化小、有驚無險—這個小人關含有人為上的陷害，屬鼠的朋友在上半年務必要特別注意。

【牛】

從農曆正月初四開始進入新的一年，屬牛的朋友上半年的運勢會走得比去年都還要好，不管在事業還是感情方面，都可以有某種程度的豐碩成果。

只是有一點要特別注意，屬牛的朋友在這段期間比較容易因為太過熱心，而導致公親變事主的情況發生，小心深陷「有功不賞，打破要賠」的境地—吃力不討好啊！只要上半年能特別注意這點，其餘基本上都還算是不錯哦！

在農曆四月五日到農曆六月二十五日這段期間，則要小心有可能會遇到人與人之間的爭執，而這個爭執就是由公親變事主的情況所引發出來的。一旦發生爭執，會讓屬牛的朋友感到心灰意冷，而在職場上，甚至有可能走到離職的局面。所以，不該涉入或介入的事情，千萬不要去干涉，做好這一點，今年一整年的運勢都將可以很亨通。

【虎】

屬虎者上半年的運勢狀態，若不是呈現再怎麼努力好像都缺那臨門一腳的狀況，就是一件事本來應該很快就可以完成，但偏偏就是無法在預期的時間內達標。這並不是運勢低迷之故，而是因為屬虎的朋友在上半年運勢轉動得比較緩慢。

雖然轉運速度慢，但整體運勢並沒有不好，也沒有什麼禍患或波折，甚至也不乏貴人相助。所以，建議屬虎的朋友先不要急，放寬心情，只要注意在此階段不要衝太快，先把腳步放慢，暫時忍耐跟觀望一下，以維持現狀為主要策略。只要耐心等待，等下半年時機一到，自然會有貴人出現來助你一臂之力，屆時不管是運勢、事業還是感情，一切都會轉為平順且水到渠成。

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【兔】

進入壬寅年上半年，屬兔朋友的運勢正在轉強，所有想做的事都會達到期待，也會遇到貴人相助；正所謂魚幫水、水幫魚，相輔相成。唯一需要特別提醒的是，你目前似乎因沒有什麼目標而內心感到茫然，個性又容易遇事慌亂、六神無主，彷彿面對白茫茫的大海般沒有任何方向，這樣是不行的！

如今運勢大好，屬兔的朋友不能再像過去一樣漫無目標、搖擺不定，一定要有堅定的意志力，多加努力，好好充實自己，才能讓你的事業、感情、婚姻擁有如魚得水般的圓滿，不致浪費掉這大好的運勢。

【龍】

屬龍的朋友在上半年的運勢狀態可以說是否極泰來、柳暗花明又一村，過去的種種不如意，甚至曾經遭受到的冷言冷語，這些情況都將要改變，因為你的運勢要開始轉強了。不僅如此，運勢轉強的速度還很快，因此心裡面想要做的事，成功的機會是非常大的。

幸運的是，還有籤王這支籤為你推波助瀾—要知道，能夠抽到籤王，是一件十分不容易的事，所以一定要好好把握。

因此，如果事業或感情目前看起來好像沒有什麼成果，讓你開始心灰意冷，甚至懷疑自己當初的決定是否正確的話，千萬不要懷疑自己，你的決定是對的，堅持下去，成功就在眼前了。

【蛇】

屬蛇的朋友上半年運勢狀態呈現走弱的趨勢，尤其是在投資方面，很容易做錯判斷而導致下錯決定，進而有破財的危機，這一點屬蛇的朋友要特別注意。

然而，屬蛇的朋友在上半年其實不缺貴人，會做錯決定的主要原因，來自於自身的主觀意識。因為屬蛇的朋友在農曆正月初四日至農曆三月二十日期間，一開始會非常不錯，但因為發展不錯就容易忘其所以，導致危險在身邊卻沒有警覺，而破財的時機點就在農曆三月二十日至農曆七月二十三日期間，所以屬蛇的朋友在這段期間如果要做重大投資，需特別注意。

具體來說，屬蛇朋友如果能在這段期間多聽取各方的意見並審慎評估，就算遇到再複雜的事情，都可以化險為夷，轉危為安。

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【馬】

上半年在農曆正月初四日到農曆二月初二日期間，會感覺一切都沒有什麼進展，而且也很難推動。這種膠著的情況導致你不斷徘徊，不知道該如何是好，但請不用擔心，從農曆二月初三日開始運勢會轉強，這時會有一個明顯的轉機跟機會出現。由於運勢正慢慢在轉強當中，加上你的心中大概已經有了底定的想法，屆時，一些不順遂的事就會大事化小、有驚無險，甚至還會有一個意外之喜。

除此之外，屬馬的朋友在上半年的感情方面要特別注意小人關，這段期間如果有追求者出現，建議屬馬的朋友務必要先觀察對方是否為單身狀態，這樣才不會讓自己受傷。

【羊】

屬羊的朋友上半年的運勢比較低迷，但低迷不代表運勢不好，低迷指的是運勢有時轉動得比較慢，有些事情看起來明明可以很快完成，但就是拖了很久一段時間才得到結果，或者無法達到自己的期待。

低迷的現象猶如身處大海當中，茫茫看不清楚方向，所以做決定一定要小心謹慎，一旦做錯決定，會需要花更多的時間來善後。化解之道就是在這段時間維持現狀就好，衝刺不一定會成功，不衝刺一定不會跌倒，等待下半年再來做衝刺才是明智之舉。

【猴】

屬猴的朋友，上半年運勢狀態會因為運勢低迷的關係，有低潮，也沒有什麼貴人相助，更令人沮喪的是，明明很努力，也很有上進心，更一直想盡辦法要自我突破，但就是無法達到自己的期待，導致你覺得心有餘而力不足，信心也所剩無幾。

請不用擔心，這些低潮跟低迷會在農曆三月初五日結束。從農曆三月初六日開始，屬猴的朋友上半年運勢將開始漸漸轉強，時機也到了，屆時會遇到幫助你的貴人，要做什麼

就在這個時候做，結果或許不是最完美的，但對你來說卻是最穩定、最安全的。因此，清楚知道運勢高低的時間點很重要。

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【雞】

屬雞的朋友在上半年的運勢呈現平穩狀態，雖然沒有什麼大的進展，也不會發生什麼大事—可以說是雖無大成果，但一切都很平安的狀態。

不過，從農曆三月初六日開始，屬雞的朋友上半年的運勢將會漸漸轉弱。這個時候，建議凡事勿過於急躁，因為此時期的運勢狀態就好比太陽漸漸下山，光線不足卻想要再繼續往前走，這實際上並不容易，恐怕要多花一段時間才可以到達目的地。

在這裡建議屬雞的朋友，從農曆三月初六日開始，凡事就要趨於謹慎保守，千萬不要太過躁進。此時期請暫時先維持現狀，以平安順利為主要考量，沒有出現大成果沒關係，至少不會出現什麼大傷害。

【狗】

上半年的運勢一開始還有很多紛擾，先等待這些紛紛擾擾稍微平靜後，再來進行想做的事，才會比較順利。很快的，農曆正月十九日後運勢就會轉為平靜，屆時就可以開始規劃與進行想要做的事了。所以，屬狗的朋友其實不用擔心那些紛擾的日子，因為只有短短的兩個禮拜而已，兩個禮拜過後，運勢就會開始轉強，再加上你很清楚自己該怎麼做，所以只要好好把握這次的時機點去進行，接下來都不會遇上困難和阻礙，還能得到意想不到的好結果。

【豬】

屬豬的朋友在上半年運勢可以說滿不錯的，想要規劃或執行什麼事，這段期間都可以進行，因為這段期間是一個絕佳的時機點。剛好屬豬的朋友也會有貴人的幫忙，所以不管是事業還是感情，都會有一個好的發展。要特別提醒屬豬朋友的是，因為去年的不順遂，導致今年還是會有一點喪失信心之感。請不要太過於擔心，也不要過於慌亂，從今年開始要建立好自信心，現在時機已經到了，正是雲開月出的時候，事情是可以圓滿達成的。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2022年十二生肖上半年【整體運勢】解析！】