萬千星輝2021｜陳自瑤王浩信互動關係躍進　17年堅持演好每個配角

陳自瑤｜無綫TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚（2/1）完滿結束，入行17年的陳自瑤（Yoyo）首奪「最佳女配角」，亦是她出道TVB以來的第一個獎項，老公王浩信並未有到場見證。陳自瑤上台激動表示：「我入了公司17年終於有機會站上來，好不容易，多謝公司頒獎給我及多年栽培，否則我不能站上來。」



無綫TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚完滿結束，入行17年的陳自瑤（Yoyo）首奪「最佳女配角」。（IG@chenchiyiu）

上年在《萬千星輝頒獎典禮2020》中，王浩信憑《踩過界II》奪「最佳男主角」後，台上點名感謝太太陳自瑤（Yoyo），陳自瑤卻疑似黑面冷淡回應成為一時熱話。同時亦因為這一個「黑面」表情令陳自瑤再次引起全城關注，人氣急升，事業運大好，廣告代言接不斷，直到昨晚更在《萬千星輝頒獎典禮2021》勇奪「最佳女配角」，狀態大勇！

王浩信上年點名感謝太太陳自瑤（Yoyo），陳自瑤卻疑似黑面成一時熱話。（TVB截圖）

陳自瑤在奪得「最佳女配角」一獎後形容自己首次奪獎在台上很緊張，更坦言自己入行17年來的低潮期時，曾想過要放棄演員之路：「有想過放棄，曾經覺得自己已經無機會，係呢兩年好啲。」後來卻因為自己的硬頸個性而選擇堅持下去：「覺得可能努力做就會成功，所以我依然好用心去做。」

陳自瑤在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女配角」一獎後在台上很緊張。（TVB截圖）

陳自瑤在2004年加入TVB，在17年的演藝之路遇過高低起伏，並不易走，但是卻因為想要堅持，終以時間證明自己的實力！對於陳自瑤你又認識多少？你又記得她曾飾演過那些角色嗎？

陳自瑤學生相力證天然美女。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤入行經過 19歲通訊廣告爆紅

陳自瑤從小就有着超高顏值，在學生時期早已是校花。19歲時更因甜美童顏而獲廣告商看中拍攝CTI的通訊廣告並飾演「電梯女郎」。雖然當年此廣告為人熟知，但是卻因為這廣告角色太深入民心，而令不少廣告商不敢選用陳自瑤，令她在2001年陷入一陣事業低潮期。

陳自瑤19歲時因甜美童顏而獲廣告商看中並飾演「電梯女郎」。（CTI通訊廣告）

▼▼▼陳自瑤曾飾演「野蠻女友」超傳神▼▼▼

▼▼▼陳自瑤因《四葉草2》榮升「初代宅男女神」▼▼▼

▼▼▼陳自瑤入行後角色被定型 不被TVB重用▼▼▼

陳自瑤29歲首剪短髮 令事業有新突破

對於事業不急也不緩的陳自瑤，來到29歲之齡時，曾對自己的事業發展作出了檢討，陳自瑤回看昔日所飾演的角色，明白到過去因自己的清純形象及童顏令到演出的角色收窄了，因此她決心把留了多年的長直髮剪短，以清爽的中短髮示人，外表漸趨成熟的她似乎被監製看到她的轉變：

「我真係唔想再做人哋附屬品、唔想再做問題少女，剪咗頭髮， 監製都覺得有新鮮感，我由人哋個妹，起碼做咗人哋個女朋友……慢慢嚟囉。」 陳自瑤

陳自瑤29歲首剪短髮令事業有新突破。（《女人最痛》劇照）

陳自瑤清楚自己的定位

剪短髮後的陳自瑤的確演出的角色變廣泛了，發展機會亦多了，惟每次所飾演的角色都是離不開三、四線的配角，不過陳自瑤沒有因此而感到氣餒，反而更珍惜每一次的機會，用心去演好每一個獲安排的角色，亦明白到自己未到時機上位：

「我的角色確實是為了陪襯……其實我又不覺得失望，我未夠資格，亦都未去到嗰個階段，如果硬是要上位，一套劇表現得不夠好，跌得更快！」 陳自瑤

陳自瑤清楚自己的定位，沒有因此而感到氣餒，反而更珍惜每一次的機會。（《再創世紀》劇照）

陳自瑤40歲身材保養超好

陳自瑤與王浩信於2011年結婚，婚後誕下一女兒，並開始放緩事業，把注意力集中在女兒身上。近年女兒長大後，陳自瑤亦重投演藝事業，努力接拍不同的劇集，上年憑着TVB劇集《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」一角再彈起，引起極高的討論度，同時陳自瑤在劇中的泳衣裝曬出超索身材被力讚保養得宜。

陳自瑤與王浩信於2011年結婚，婚後誕下一女兒，並開始放緩事業。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤與王浩信關係大躍進

近年陳自瑤與老公王浩信的關係撲朔迷離，兩人在社交平台後來零互動，亦鮮少同框，外界不時傳出兩人疑似離婚及分居，但都經兩人一一否認。上年兩人的關係似乎出現微妙轉變，除了在《萬千星輝頒獎典禮2020》陳自瑤有主動攬王浩信以示恭喜，上個月王浩信在微博為主演新戲《兵王之絕境狙殺》宣傳，陳自瑤罕有留下「支持」兩字。

近年陳自瑤與老公王浩信的關係撲朔迷離，兩人在社交平台後來零互動。（王浩信微博）

昨晚陳自瑤首獲「最佳女配角」時，王浩信亦第一時間出IG限時動態恭喜陳自瑤，網民相信兩人關係大躍進，期待陳自瑤和王浩信再次同框的畫面。

昨晚陳自瑤首獲「最佳女配角」時，王浩信亦第一時間出IG限時動態恭喜陳自瑤。（王浩信IG）

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