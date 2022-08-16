陳自瑤王浩信傳離婚｜Yoyo40活得精彩　拒婚內失戀：女孩要有底氣

陳自瑤王浩信傳離婚｜陳自瑤和王浩信多年來屢傳婚變，今日（16日）有雜誌爆料兩人已正式離婚，各自為事業奮鬥。陳自瑤和王浩信結婚11年，育有1女王靖喬，可惜男方被揭婚前偷食，致兩人關係破裂，陳自瑤之後更多次發表疑似「單身」宣言，並靠努力積極活出女生應有的精彩人生。



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陳自瑤在去年《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女配角」一獎，在台上感謝高層、拍檔與所有家人，但就未似丈夫王浩信於奪視帝時點名多謝伴侶。陳自瑤與王浩信結婚多年，很多人都憑網上的蛛絲馬跡，揣測二人是否婚變，不過陳自瑤一於懶理，努力經營，把「女人40」愈活愈精彩。

陳自瑤王浩信傳離婚｜陳自瑤在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女配角」一獎，在台上感謝高層、拍檔與所有家人，但就未似丈夫王浩信。（chenchiyiu@IG）

陳自瑤王浩信傳離婚｜陳自瑤女人40活得精彩：女孩子⋯⋯要有自己的底氣／活出自己想要的模樣

陳自瑤與藝人王浩信結婚11年，很多人都憑網上的蛛絲馬跡，多年來揣測二人是否婚變。他們也未有回應。陳自瑤上年40歲生日時，就在社交媒體上寫下感言：「什麼是真實的自由與釋放？什麼是真實的愛與自信？只有當你將一切世界加在自己身上的價值，一一脫下，回歸起初，你才會真的懂。最純真自然的你自己就是最閃耀美麗的。」更不時在個人頻道中分享養生、健康資訊，愈活愈美麗，年齡雖不斷增長，可卻愈活愈自在。她寫：

生活中我們往往太在意別人的眼光,，而忽略了真正的自己。其實不管你多麼努力，也不可能讓所有人都喜歡你。因為每一個人， 都有自己看問題的標準和角度。其實只要去珍惜那些真正關心你的人，盡心盡力做事、本本分分做人、忠於自己，其他的無愧於心就夠了！ 陳自瑤

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陳自瑤王浩信傳離婚｜簽下婚書 不是幸福的保證？

陳自瑤與藝人王浩信的婚姻，是是非非，大概只有二人才知曉，不過大概婚姻本來就這樣，婚前婚後，都是各活各的，不過有人陪陪你；更多人誤會，婚姻是愛情的終點，簽下一紙婚書後，幸福就自自然然來臨。台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫《婚內失戀》一書，指正正是這種無謂的憧憬，殺掉婚姻，讓很多女生「婚內失戀」。

陳自瑤王浩信傳離婚｜陳自瑤不時強調要「活出自己想要的模樣」，相信不論婚姻關係如何，也無法影響獨立自主的她。（chenchiyiu@instagram）

陳自瑤王浩信傳離婚｜婚內失戀：結了婚或那些愛情長跑的人 如何不當個「活死人」？

社會愛標籤，不結婚、沒戀愛的女人是「剩女」。但鄧惠文覺得，事實是許多女人結婚了也不快樂，而那感覺比未婚的熟女更像「leftover」－「曾歡喜期待被吃掉而融入一個人的生命。結果，只有一小部分被吃掉⋯⋯不掙扎的話，就會被遺忘到徹底變成廢物。但若掙扎，也只是徒勞，只會遭到更無情的嫌棄。」結了婚，或那些愛情長跑中的情人，可以如何不當個「活死人」呢？

陳自瑤王浩信傳離婚｜陳自瑤與王浩信結婚11年，多年來被揣測二人是否婚變，不過近年Yoyo大多上載個人或與女兒相關的照片。（chenchiyiu@instagram）

作者鄧惠文認為，沒有「老夫老妻」這回事，一旦覺得失去了戀愛感覺，便是失戀。而不論是愛情長跑還是在婚姻內，會「失戀」最主要是因為懶惰。她指大多人要是面對情人不再熱情如初，女的怪責或會自己不夠漂亮，不再吸引；男的或會歸咎於自己不夠成功，身邊人才看不起他⋯⋯她分析，其實都不過自卑心作崇，真正的原因是－懶惰，原地踏步。她寫：

不管是為了甚麼原因，無法繼續擴展自己的眼界，整個人變得單一平面而不再有立體感，沒有生機，沒有新的可能性，這就是一個無趣的人。 《婚內失戀》

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因此，時時求進步，時時發展興趣是十分重要的事。畢竟，相識時候，你不也是覺得對方有趣才覺可愛嗎？而為何因愛而結婚，最後卻因結婚而止步、成為一個依附着伴侶的人呢？

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