Emma Watson｜哈利波特20週年回顧昔日妙麗　拒絕成為英國王妃

《哈利波特》電影第一集的《神秘的魔法石》上映至今20年，成為許多人的共同回憶。紀錄片《哈利波特 20 週年：重返霍格華茲》將會穿插各個演員訪談，讓觀眾一窺當年片場的小片段、多年後改變並懷念逝去的演員。3位主角有著不同的發展，而Emma Watson亦是三人中演藝事業經營最好，一起看看現實版的「妙麗」吧！



《哈利波特》電影第一集的《神秘的魔法石》上映至今20年，成為許多人的共同回憶。（Instagram@emmawatson）

相信大多數人的童年都很美好，無憂無慮地玩樂，但Emma Watson不一樣。她的童年在全世界見證下成長。九歲初登銀幕，她就幾乎沒有離開過劇組，並把11年的青春全部獻給電影《哈利波特》。在這漫長的歲月中，她明白了自己想要什麼，應該放棄什麼。例如當初拒絕成為英國王妃，考上美國名校常青藤學校（lvy League)，其後甚至成為聯合國婦女親善大使。



Emma Watson把11年的青春全部獻給電影《哈利波特》。（Instagram@emmawatson）

1990年Emma Watson於法國巴黎出生，父母都是英國律師，在她年僅5歲父母因感情決裂而離婚，之後就跟著母親生活。雖然從未接受演技訓練，她6歲時已有一個演員夢。為此她曾入讀戲劇藝術學校學習唱歌跳舞及表演，因此小小年紀已參與多部舞台劇演出。

2010年電影完美地畫上句號。Emma Watson亦開始規劃屬於自己未來的人生方向。其後她被牛津大學、耶魯大學以及布朗大學同時錄取，最後她選擇了布朗大學。其次，Emma Watson漸漸將事業中心轉移到女性權益方面。對此她表示「我想改善社會上很多不平等的現象」，於是她積極參與推廣兩性平權的工作，更被聯合國任命為婦女女權親善大使。

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正在積極參與推廣女權活動時收到威廉王子的邀請，據知當時單身的哈里王子被Emma Watson的美貌吸引，並通過哥哥威廉王子幫助下舉辦一個私人派對來追求她，正當大家都以為Emma Watson要成為王紀時，她親自於社交平台上優雅地回覆，她一直都很清楚自己在做什麼，又該如何往前發展，從不人云亦云，讓她受到大眾的愛戴。

有時候想要成為公主，不一定要嫁給王子 Emma Watson