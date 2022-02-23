真子公主叛逆追愛執意下嫁小室圭　婚後拮据堅守承諾甘苦與共

【真子公主老公／小室圭】日本皇室真子公主去年10月與小室圭成為夫婦，正式被剝奪頭銜，二人同年11月前往美國定居。據知二人生活似乎並不寬裕，公主甚至連一件衣服都難以支付，祖母美智子上皇后得知相當痛心，因而打算動用私房錢接濟公主。



丈夫小室圭將參加22至23日於紐約州所舉行的律師資格考試，是次已是他第二次報考。假如今次都名落孫山恐怕二人將面臨簽証的問題，簽證於7月到期，將無法再留在美國。其次現時小室圭是任職紐約律師助理年薪約600萬日圓，不過二人所居住的公寓月租就需約40萬日圓，加上紐約的物價指數高，生活明顯就入不敷出，難怪祖母美智子上皇后要接濟二人。

日本皇室真子公主與丈夫小室圭。（AP）

日本皇室真子公主與小室圭婚事一直「被」延遲四年



早於2017年日本皇室突然發出一則重磅消息，日本文仁親王長女真子公主跟一名叫小室圭的同年男子訂婚。雖則日本皇室於國際上的影響力比不上英國王室，但一名公主嫁給平民仍然會引起不少輿論。

當初真子公主與小室圭打算於訂婚後兩年才舉辦婚禮，可到了2018年真子公主未能如願以償走到教堂前，婚禮被推延到2020年。日本皇室表示因老天皇退位，未有空閒處理真子公主的婚事。

日本皇室真子公主於2017年6月3日訪問不丹廷布，參觀不丹國家紡織博物館。（視覺中國）

真子公主是現任天皇的侄女，她的父親是剛上位被立為皇嗣的文仁親王，外界相信真子公主的父親將會為下任天皇，而她的弟弟則為下下任天皇。真子公主作為老天皇的第一個孫女，從小開始經常出現在不同的報導及節目中，自小在國民關注下讓真子公主培養出大方得體的性格。

真子公主（右二）仍待字閨中，現時婚事安排尚未明朗。圖為日本皇室發布11月30日秋篠宮一家活動的照片。（視覺中國）

真子公主19歲中學畢業後考進國際基督教大學，之後更考入英國萊斯特大學就讀碩士課程。除了學業出色外，也一直履行皇室責任。隨着公主長大亦有心上人，根據日本皇室的規定公主嫁給平民將會被剝奪頭銜。作為新時代女性，真子公主願意為愛放棄皇室頭銜。

真子公主被日本皇室除名 與小室圭展開平民生活



面對丈夫小室圭的種種爭議，二人如期進行訂婚記者會，真子公主亦表示

小室先生是不可取替的存在，對我們而言彼此是相互依靠的存在。 真子公主

面對眾多方的反對，同時丈夫小室圭曾經的背叛，真子公主卻依然深信着這段不被任何人看好的感情。有媒體曾形容公主為一個被戀愛蒙蔽一切的公主，有誰能夠忍受婚事延遲四年的事，但亦有人認為公主只是為了盡早脫離皇室得到自由。儘管如此生活都不會像童話故事一樣簡單。