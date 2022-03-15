比星座更準！印第安代表你生日的12靈性動物圖　揭露你的真實性格

在我們熟悉的星座運勢中，每個月的生日都代表不同的星座，人馬、白羊、巨蟹等等，而其實在美洲印第安原住民的文化中，也有著屬於自己的「生日動物」。



這是族中代表知識的薩滿所傳承下來的，每個人的生日都對應著一種靈性動物，牠反應出內心最真實的自己，現在就來看看你的生日動物是什麼吧！

各位的生日動物是什麼呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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印第安薩滿生日動物圖：

1. 1／20～2／18：水獺

水獺代表的個人特質是「洞察、才華、野心」，善用水獺力量的人會很敏銳誠實，具有顯著的影響力及個人魅力。倘若沒有好好發揮水獺的力量，就會給人一種難以捉摸，標新立異且孤僻，急功近利的印象。

2. 2／19～3／20：狼

狼代表的個人特質是「深情、獨立、忠誠」，善用狼力量的人會對這個世界充滿熱情，雖然十分獨立，卻也不吝於分享自己的愛與同情心。倘若沒有好好發揮狼的力量，就會給人一種冥頑不靈，憤世嫉俗，控制狂的印象。

3. 3／21～4／19：獵鷹

獵鷹代表的個人特質是「領導力、行動、自信」，善用獵鷹力量的人會抓準機會馬上行動，不會躊躇不前，總會指引周遭的人一條明路。倘若沒有好好發揮獵鷹的力量，就會給人一種驕傲，虛榮，毫無耐性的印象。

4. 4／20～5／20：海貍

海貍代表的個人特質是「耐性、同理心、自我意識」，善用海貍力量的人會展現認真負責的性格，具有強大的韌性與適應力，並且樂於助人。倘若沒有好好發揮海貍的力量，就會給人一種怯懦，敏感易緊張，安於舒適圈的印象。

5. 5／21～6／20：鹿

鹿代表的個人特質是「幽默、敏捷、臨機應變」，善用鹿力量的人會帶給周遭和諧的氛圍，可以與人暢談自己的見解與理想，十分善於社交，擁有獨特的人格魅力。倘若沒有好好發揮鹿的力量，就會給人一種自戀，喜怒無常，雙面人的印象。

6. 6／21～7／21：啄木鳥

啄木鳥代表的個人特質是「溫柔、浪漫、善於傾聽」，善用啄木鳥力量的人會對他人的遭遇感同身受，並設身處地為別人著想，喜歡照顧人，富有同情心。倘若沒有好好發揮啄木鳥的力量，就會給人一種情緒起伏大，爭風吃醋，嫉妒心強的印象。

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7. 7／22～8／21：三文魚

三文魚代表的個人特質是「自律、集體行動、沉著」，善用三文魚力量的人（會很喜歡吃三文魚）身邊會有許多志同道合的夥伴，能夠以感性的情緒帶動大家，一起完成目標。倘若沒有好好發揮三文魚的力量，就會給人一種排除異己，自私，庸俗的印象。

8. 8／22～9／21：熊

熊代表的個人特質是「熱情、踏實、慷慨」，善用熊力量的人對於邏輯分析會很有興趣，比較靦腆害羞，是一個溫和友善的工作夥伴，不管面對什麼情況都能很淡定。倘若沒有好好發揮熊的力量，就會給人一種懶惰，反應遲鈍，過於天真的印象。

9. 9／22～10／22：烏鴉

烏鴉代表的個人特質是「理想、觀察、真誠」，善用烏鴉力量的人往往會是鎂光燈焦點，自帶一股特殊氣質吸引他人注意，經常能夠想到很棒的點子，讓自己往理想目標更邁進一步。倘若沒有好好發揮烏鴉的力量，就會給人一種刻薄，口是心非，自負的印象。

10. 10／23～11／22：蛇

蛇代表的個人特質是「神秘、魅力、智慧」，善用蛇力量的人容易在醫療他人的領域上服務，具有強大的直覺與洞察力，能夠展現出不一般的神秘氣質與智慧。倘若沒有好好發揮蛇的力量，就會給人一種孤僻，抑鬱，難以捉摸的印象。

11. 11／23～12／21：貓頭鷹

貓頭鷹代表的個人特質是「真實、活在當下、內斂」，善用貓頭鷹力量的人不拘小節，能夠以隨和的個性與他人相處，興趣廣泛且適應力強，能在藝術或教學領域展現自己的特長。倘若沒有好好發揮貓頭鷹的力量，就會給人一種毫無目標，懶散，自怨自艾的印象。

12. 12／22～1／19：鵝

鵝代表的個人特質是「冷靜、毅力、體貼」，善用鵝力量的人往往有個清晰的目標，在事業上能夠全力以赴，督促自己成為一個更優秀的人，經常會被評價為工作狂，話雖如此，他體貼的個性卻也能夠贏得周遭人的喜愛。倘若沒有好好發揮鵝的力量，就會給人一種專制，壓迫，冷淡的印象。

看完以上「印第安生日動物圖」揭露的真實性格，各位姐妹覺得有準嗎？

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