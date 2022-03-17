拖延症是種病！要根治這世紀頑症，可為「討厭的事」設獎勵作誘因

你也有拖延症嗎？明明心裡知道有一百件事情要去做，但卻總是遲遲不願面對，寧可重複刷新已經沒有內容更新的社群軟體，東擦擦西掃掃地漫無目的整理房間，一直到拖到最後一刻才心不甘情不願地行動。



過去我們總以為這是「懶惰」所致，不過事實上懶惰只是表象，拖延的心理其實有很廣的層面可以探討，也顯示了很多問題等待我們去解決。

如果你也老是為拖延症所苦，或許看完這篇會對你有幫助：

1. 找出造成拖延的主因

每個人或多或少都會有拖延的心態，有時候是因為事情的急迫性沒有那麼高，便懶惰想著等一下再做，有時候是覺得厭煩，不到最後關頭就不想去做，有時候則是害怕承擔做了之後可能帶來的後果，而決定能不做就不做。

面對不一樣的拖延情況，想要改善，就必須先找到造成自己拖延的主因，才有辦法對症下藥。

2. 釐清「拖延的事」的重要性

當人在處理事情時，腦袋中會迅速排出不同事情的優先順序，急迫性高的事情會迫使我們必須盡快去做，相反地如果不是那麼重要的事，則可能被一拖再拖。當一件事情一直被反覆延後時，可能就要回過頭來思考，這件事到底重不重要？如果不重要的話，那或許也不需要勉強自己去做。

或者這件事情雖然重要，可是自己根本就不願意、不想去做，那麼也可以反過來想想為什麼一定要做不喜歡的事情，有沒有可能做出一些改變，讓自己不必這麼痛苦被逼著去完成。

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3. 給自己一個起心動念的理由

當然生活中可能還是有很多不得不去做的事情，或是像拖地掃地、煮飯洗碗、整理衣服等無可避免一定得做的家事，那這時可以試著給予自己一個立刻去做的理由，可能是誘因也可能是懲罰，端看哪種作法對自己做有效，比如，今天完成換季衣櫃大掃除，就可以去便利商店買喜歡的零食和雪條！

這個理由並不需要很巨大，但只要找出一個說服自己行動的動機，這件事就不會變得無足輕重，好像不去做也不會怎麼樣，放著等下再去做也沒關係。

「拖延症」雖然不是一個實體的疾病，但倘若沒有正視的話，很可能影響生活大小事，輕則個人生活混亂，重則影響到人際關係和職涯發展。或許我們天生都存有惰性，不過自制力是可以靠後天鍛鍊的，當治好了拖延症，相信做起事來一定會順利許多～

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】