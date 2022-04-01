連詩雅從奮不顧身追愛到慢慢釋懷：沒有適婚年齡　只有適婚的愛情

【連詩雅Shiga｜Gentlewomen】憑着悲情歌闖出一番歌壇地位的連詩雅，多次在頒獎台上拿下一個又一個歌曲獎項，被譽為「新一代少女苦情歌代言人」，耀眼奪目的成績並無讓她驕傲自負，而是推動她成為更好的人。入行至今12個年頭，歷盡高低起跌，卻總結出這番感言：「為何好像我做甚麼事，大家都不喜歡我，我還可以做甚麼令到大家喜歡連詩雅？」



（鄭子峰 攝）

比起一般歌手都要來得更幸運，連詩雅（Shiga）入行第二年已經參演電影《喜愛夜蒲》，同年更獲提名香港電影金像獎最佳新演員，其電影主題曲《I'm Still Loving You》在YouTube得千萬點擊率，備受關注及獲得正面評價，事業剛起步就有亮眼成績，首嘗開始走紅的滋味。

連詩雅（Shiga）入行第二年就已經參演電影《喜愛夜蒲》，同年更獲提名香港電影金像獎最佳新演員。（鄭子峰 攝）

連詩雅不再介懷港女標籤 曾歷低潮別人誤解感沮喪

然而，連詩雅事業非一帆風順，自小就讀國際學校的她，說話時習慣中英夾雜，2016年參加ViuTV真人騷《跟住矛盾去旅行》，節目播出後卻惹來一面倒負評，因被指聲音高八度、語調造作而被封為「極級ABC港女」。即時當時在娛樂圈打滾了數年的她，對於外界負面標籤亦感沮喪，備受攻擊卻只能自己消化：「因為某程度上口是長在別人身上，我真的不能控制別人如何評價我，我只能用自己的努力及行動去證明給別人看。」

自此「連詩雅」這名字便讓人聯想起「港女」的標籤，也許她需要比別人更費力氣擺脫標籤，然而30歲＋的連詩雅已不再糾結於批評、不再束縛自己、不再改變自己去迎合他人，只堅持以作品說話反倒活得自在，並學懂以另一個角度看世間事物，認為「港女」這個詞亦可代表香港很獨立的女士，不一定只帶眨義之意，凡事都有兩面，最終取決你的心態如何看待每件事。

有很多不同的誤解時，就算不是真的事情，你又可以澄清得多少次？又可以爭辯多少次？現在我希望用時間證明一切。 連詩雅

連詩雅（Shiga）不再介懷港女標籤，曾歷低潮別人誤解感沮喪。（鄭子峰 攝）

對於控制不到事情的結果，有感作為藝人都是被動的，遇到負面新聞未能每次都直接回應。連詩雅僅淡然提起當年因在社交平台大意串錯英文字事件，錯把「Rest In Peace」寫成「Rest In Piece」而紅遍網絡，即使事件過去已8年，但仍常被提起，甚至多年被恥笑。

不開心是那段期間，為何好像我做甚麼事，大家都不喜歡我，我還可以做甚麼令到大家喜歡連詩雅？ 連詩雅

「為何好像我做甚麼事，大家都不喜歡我，我還可以做甚麼令到大家喜歡連詩雅？」（鄭子峰 攝）

▼▼▼（按圖看）連詩雅於《那些我愛過的人》首擔正獲好評，一洗「港女」污名！面對負評更坦然面對：「食得鹹魚抵得渴」▼▼▼

連詩雅｜沒有適婚的年齡 只有適婚的愛情

當你遇到一個合適的對象，你覺得你很想下半生跟他一起時，你結婚就是一個對的時間，所以沒有說多少歲是早或遲。 連詩雅

踏入33歲的連詩雅，不如一般女生因為年紀而焦慮，在愛情面前她從不著急。也許在社會上定義女生到30歲後就已達適婚年齡，但是對於連詩雅來說，婚姻不應以年齡去計算，更不應設定時間表，即使是到了50歲才遇到一生最愛並結婚，也是一件很幸福的事。確實真愛從來不嫌晚，世上並不存在所謂適婚的年齡，只有適婚的愛情。

33歲的連詩雅踏入人生分水嶺 對愛情不再奮不顧身

20多歲也許對愛情晴天霹靂，30多歲的自己對於愛情依然感到甜蜜，但它的高低起跌不如20多歲這麼大了。 連詩雅

年輕時候看待愛情總是美好又甜蜜，渴望自己也能上演一場轟轟烈烈的愛情故事。在20多歲時的連詩雅，曾把愛情看得很重，奮不顧身勇敢追愛，甚至花所有時間談戀愛。連詩雅更以歌比喻不同階段的愛情，20多歲時就如《到此為止》，赤裸地表達出少女情懷的心聲，是每個女生分手時的必經階段，即使20多歲時覺得分手是一件很痛心疾首的事，但踏入30多歲的人生分水嶺，吿別青澀稚嫩，邁向更成熟的階段，最大的改變是，對很多事情都學會慢慢釋懷。

30多歲的她對於愛情的擺位不再放在人生的首位，工作和生活上的煩惱佔據着她的人生，反令更明白生命還有很多事情值得重視，而愛情只是其中一部分。現階段的自己就如《別放棄治療》這首歌所帶出的意思，人生總會經歷很多高低起跌，有時身邊未必有人扶持自己，但是自己亦具備一個很大的能量去扶起自己、治療自己。

我依然相信愛情和婚姻，最大的改變是不再執著，有些東西是不能勉強及強求時，它要來時就會來，它會走時就會走。 連詩雅

「一段婚姻走過幾十年後，踏入60、70歲時，如果自己已有一段婚姻，她亦會希望吃飽飯可以跟她的丈夫去公園牽手散步，這種已經是很幸福了。」儘管連詩雅曾經歷多段感情無疾而終，對於愛情仍然充滿期待，更表示未來憧憬結婚生小孩，有一段簡單浪漫的愛情。一段健康長久的關係，不能僅僅只依靠着彼此之間的愛戀，而是要雙方努力維繫，才能成為彼此最堅強的支柱。

33歲的連詩雅（Shiga）踏入人生分水嶺，對愛情不再奮不顧身。（鄭子峰 攝）

連詩雅｜鐵打的友情 我們的溫度始終不變

有人說，友情認真起來，比愛情還要刻骨銘心。朋友隨著時間會越來越稀少，長大後你會開始篩選可以繼續交往的朋友，總想把時間留給自己看重的人身上。確實，人的一生不長不短，真的不必把太多人請進生命裡，要離開的人不要強留。連詩雅坦言自己朋友不多，她的日常會通訊的名單上，長期也只會跟某幾個人說話，真正能走進她心嵌處的朋友寥寥可數。

我是一個不易交心的人，為人很內向，我可以跟任何人都聊到天，但是這種聊天不是發自內心的聊天，不易說一些內心世界。 連詩雅

友誼是不能強求，每個人的相遇相知相識一切都是緣份的開端，能在工作上建立友誼是一份額外的禮物，然而在她首次參與電視劇《那些我愛過的人》，除了收獲到不錯的評語，同樣也獲得了難得的友誼，結束劇集後，與黃翠如及陳自瑤成為了摯友：「剛好那時間遇到的人與事都夾。是一種緣份。」

結束《那些我愛過的人》劇集後，連詩雅與黃翠如及陳自瑤成為了摯友：「剛好那時間遇到的人與事都夾。是一種緣份。」（鄭子峰 攝）

能找到一個懂自己的人，走進你內心深處、能看懂妳的一切，了解妳、明白妳。彼此甚麼都不用說，只要一個眼神、一個動作，就懂對方。朋友的交往不在於距離的遙遠，友情的感受不在於物質的給予，是一份心與心交融的情誼，是金錢買不來真誠。

即使疫情關係與黃翠如及陳自瑤少了相聚機會，但是好感情的三人依然不時會視像通話，一聊便是幾小時，談天說地，把一切無聊事、瑣碎事、內心事都放心分享，為彼此的友誼注入溫暖，疫情沒有拉遠彼此的距離，大家都有維繫這份友誼的心，有妳們在，就是最好的陪伴：「我們都很相似，很真心為大家付出、想對方好，我們三個都是沒太多機心的人，相處上沒有妒忌，會互相給予正能量扶持，一段很真誠的關係。」

近年連詩雅（Shiga）學會斷捨離的簡單生活態度，斷絕不需要的東西、捨去多餘的物品、脫離對物品的執著。（鄭子峰 攝）

疫情的衝擊，啟發了她的人生態度。沈澱下來更明白永遠計劃趕不上變化，即使你計劃好的事情，都未必如你想像中這樣，但也要積極面對每件事。近年連詩雅學會斷捨離的簡單生活態度，斷絕不需要的東西、捨去多餘的物品、脫離對物品的執著。在心靈層面上，透過斷捨離方式，藉着整理物品、捨棄無用之物，以整潔一個舒適的空間，讓心情舒暢愉悅，心境上轉變不言而喻。

斷捨離會影響到人生，你對你身邊的事物，除了真的整理那些物件，某程度上你都是整理你的人生。 連詩雅

攝影：鄭子峰

拍攝：麥超億、林子敬

剪接：葉思雅

美術：賴文傑

服裝提供：PortsPURE

場地提供：Meticulens studio

