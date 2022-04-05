孔孝真要結婚？勇敢告別十年情不可惜　大器晚成憑演技打動觀眾心

上星期四（31日）是玄彬及孫藝珍的大婚日子，不少圈中好友都前來到賀。除了二人大婚外，當天孫藝真閨蜜孔孝真更接到花球，豈料才過一天，韓媒被爆出孔孝真「將會結婚」，孔孝真通過經紀公司表示：「確實熱戀中，有好消息必定通知大家。」雖然否認婚訊，但粉絲們依然期待她能為大家帶來好消息。



孔孝真日前被爆出「將會結婚」，其後本人否認一事。（IG@rovvxhyo）

孔孝真於閨蜜孫藝珍婚禮中接下花球。（IG@rovvxhyo）

現年42歲的孔孝真結束了跟韓國男演員柳承範的十年情後，中段曾跟李真旭短暫交往三個月亦告吹。早前，孔孝真被爆出跟小10歲的韓裔美籍歌手Kevin Oh交往近2年，並且本年會踏入婚禮殿堂的消息。雖則其後婚訊被她本人否認，但外界當時傳出喜訊後，都替孔孝真感到快樂。其實孔孝真如今獲得大眾喜愛，全靠自身努力，剛入行時曾被外界批評外貌，但如今事實證明了她絕對是「其貌不揚」。

孔孝真被爆出跟小10歲的韓裔美籍歌手Kevin Oh交往近2年，Kevin Oh於1990年出生，曾客串出演《我是遺物整理師》。（IG@kevinoh_）

孔孝真早於2020年已曾替男友Kevin Oh宣傳新歌。（IG@rovvxhyo）

在韓國「以貌取人」此種觀念早已根深蒂固，孔孝真自小已比同齡的人長得更高，很早就被雜誌選為封面模特兒。不過她自小已有一個「演員夢」，加上畢業於電影學系，因此早已訂下目標誓要闖入電影圈。不過由於外貌問題，入行多年都甚少有導演主動邀請她出演愛情劇女主角，於是她別闢蹊徑去出演恐怖劇，多年來她基本上什麼角色都接，而導演亦根據她的外貌，一般都會讓她飾演「醜角」，如電影《胡蘿蔔小姐》中的醜女、《迷失：消失的女子》臉上長滿痣的角色。雖則沒有讓人吸引的美貌，但孔孝真憑著出色的演技幾乎「零爛片」，每次所演出的電影或劇集都大獲好評。

孔孝真出道初期常飾演「醜角」。（電影《胡蘿蔔小姐》劇照）

孔孝真憑著出色的演技幾乎「零爛片」，每次所演出的電影或劇集都大獲好評。（IG@rovvxhyo）

2013年的SBS演技大賞頒獎典禮中，孔孝真當年在《主君的太陽》中出色表現獲外界肯定，但卻因行程未能出席頒獎典禮而沒有獲得任何獎項。不過外界感到疑惑是當年宋慧喬亦同樣缺席頒獎典禮，反而獲得最優秀演技獎。明明兩名演員的演技不相伯仲，為何後者儘管缺席都能獲獎呢？隨即外界質疑是否因「長得不好而不能獲獎」，不過孔孝真絕不「醜」，她只是長得不像韓國所定義的「美女」，而她有獨特的美感，具有一副耐看型的面相，再加上出色演技令觀眾留下深刻印象。

2013年孔孝真當年在《主君的太陽》中突出表現（《主君的太陽》劇照）

孔孝真具有一副耐看型的面相，再加上出色演技令觀眾留下深刻印象。（IG@rovvxhyo）

此外，孔孝真具有極高情商，當年她跟10年男友柳承範曾短暫分手，即時傳出她移情別戀愛上出演電影《與神同行》的演員河正宇，孔孝真即時否認更立刻為對方澄清一切謠言。其後她跟柳承範宣布再復合，可惜10年愛情長跑最終於2012年宣布分手。如今對方已迎娶小10歲的法國女生，而孔孝真其後都跟李真旭短暫交往三個月亦告吹，面對兩段失敗的感情，孔孝真依舊能跟對方回復友好關係，足以證明她的人品及魅力，但願孔孝真能為大家帶來好消息！